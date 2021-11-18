"Покажи мне, чем ты отличаешься от других мальчиков!" "Учитель года в детском саду" в Лихула велела ребенку снять штаны перед всей группой

"Она ударила меня сюда", — шестилетний ребенок из детского сада Лихула показывает следователю, как воспитательница Кайе Раудкиви шлепнула его по глазам. Беседу с ребенком снимают на видео, она длится 39 минут. Следователю приходится неоднократно уточнять, что именно пережил и почувствовал ребенок.

Далее воспитанник говорит, что "было больно". Он заполнял рабочую тетрадь по математике и ошибся в одной букве. На глаза ребенка навернулись слезы, но он не заплакал. Заметившая оплеуху няня сказала: "Кайе, не надо. Навредишь ребёнку".

Следователь спрашивает, ответил ли ребенок что-нибудь учительнице.

"Это… я не смог, потому что учительница Кайе, это… никто не может сказать ей что-нибудь против, когда она что-то говорит. Потому что она такая строгая. Никто не может, только некоторые могут".

Ребенок говорит, что Раудкиви била по лицу и другого ребенка.

Следователь слушает рассказы восьми детей. Долгие беседы раскрывают истинный характер учительницы детского сада Кайе Раудкиви.