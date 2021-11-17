Эстонский филиал Swedbank продает свой головной офис

В состав комплекса входят три огромных высоких офисных здания на улице Лийвалайа и Вана-Веэрени, а также трехэтажный парковочный дом. У последнего помимо банка есть еще шесть мелких сособственников.

Продажа объясняется тем, что Swedbank переезжает в новое здание, которое строится для банка на месте старого ипподрома.

В новом офисе будут работать почти 2000 сотрудников, туда съедутся все подразделения, которые разбросаны сейчас по всему городу.

В своей нынешней главной конторе банк будет работать до окончания строительства нового дома (разговор идет о 2024 годе), так что покупатель комплекса на Лийвалайа не должен будет немедлено искать новых арендаторов.

Продажей занимается инвестиционная фирма Redgate Capital.