Новости Эстонии
17.11.2021, 13:51

"Подготовимся к открытию Rail Baltic". Андрея Коробейника выбрали председателем Пярнуского горсобрания

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Keskfraktsiooni aseesimees Andrei Korobeinik kavatseb hääletada reformi tühistamise vastu. „Pigem teeks valusa reformi kiirelt ära,” arvas Korobeinik.
Keskfraktsiooni aseesimees Andrei Korobeinik kavatseb hääletada reformi tühistamise vastu. „Pigem teeks valusa reformi kiirelt ära,” arvas Korobeinik.
Foto: Priit Simson
Депутаты Пярнуского городского собрания выбрали председателем местного представительного органа депутата Рийгикогу (Центристская партия) Андрея Коробейника.

"На своём первом после выборов заседании депутаты Пярнуского горсобрания уже в третий раз выбрали меня своим председателем", — сообщил Коробейник на своей страничке в Facebook, отметив, что планы на следующие четыре года у города довольно амбициозные.

"Мы построим новый мост в центре города, подготовимся к открытию скоростной железной дороги Rail Baltic, продлим пляжный променад, в Пярну можно будет получить ИТ-образование", — говорит о целях депутат.

Он отмечает, что в Пярну живут всего 50 тысяч человек, поэтому главная предпосылка для больших достижений — это сотрудничество, важен вклад каждого.

"Надеюсь, что следующие четыре года оппозиция и коалиция смогут работать сообща, и мы можем рассчитывать на идеи всех 39 депутатов горсобрания, вне зависимости от партийной принадлежности. Желаю всем нам правильных и дальновидных решений!" — пишет Коробейник.

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