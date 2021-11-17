"Подготовимся к открытию Rail Baltic". Андрея Коробейника выбрали председателем Пярнуского горсобрания

"На своём первом после выборов заседании депутаты Пярнуского горсобрания уже в третий раз выбрали меня своим председателем", — сообщил Коробейник на своей страничке в Facebook, отметив, что планы на следующие четыре года у города довольно амбициозные.

"Мы построим новый мост в центре города, подготовимся к открытию скоростной железной дороги Rail Baltic, продлим пляжный променад, в Пярну можно будет получить ИТ-образование", — говорит о целях депутат.

Он отмечает, что в Пярну живут всего 50 тысяч человек, поэтому главная предпосылка для больших достижений — это сотрудничество, важен вклад каждого.

"Надеюсь, что следующие четыре года оппозиция и коалиция смогут работать сообща, и мы можем рассчитывать на идеи всех 39 депутатов горсобрания, вне зависимости от партийной принадлежности. Желаю всем нам правильных и дальновидных решений!" — пишет Коробейник.