17.11.2021, 14:10
Министерство увольняет и.о. гендиректора Департамента по делам образования и молодежи(2)
Foto: Hendrik Osula
Министерство образования и науки освобождает от должности с 1 декабря и.о. гендиректора Департамента по делам образования и молодежи Марта Лайдметса.
В ходе анализа, проводимого в рамках структурной реформы, в деятельности Лайдметса был выявлен ряд существенных недочетов. В основном речь идет о превышении должностных полномочий и взятии необоснованных финансовых обязательств.
Раскрыть все подробности министерство сможет после получения окончательных результатов аудита.