Новости Эстонии
17.11.2021, 14:10

Министерство увольняет и.о. гендиректора Департамента по делам образования и молодежи

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Foto: Hendrik Osula
Министерство образования и науки освобождает от должности с 1 декабря и.о. гендиректора Департамента по делам образования и молодежи Марта Лайдметса.

В ходе анализа, проводимого в рамках структурной реформы, в деятельности Лайдметса был выявлен ряд существенных недочетов. В основном речь идет о превышении должностных полномочий и взятии необоснованных финансовых обязательств.

Раскрыть все подробности министерство сможет после получения окончательных результатов аудита.

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