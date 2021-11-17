В топ-10 получателей секретного экспорта из России вошли шесть стран НАТО. В их числе и Эстония

Официальная таможенная статистика России зафиксировала резкий рост экспорта товаров скрытых категорий (код SSSS, отражающий поставки оружия, самолетов, ядерных материалов и т.д.) в ряд государств блока НАТО. Это следует из открытых данных Федеральной таможенной службы (ФТС), проанализированных РБК. В первую десятку импортеров такой продукции из России, по информации ФТС за январь—сентябрь 2021 года, вошли США (второе место), Чехия (третье место), Германия, Великобритания, Эстония, Нидерланды (с 7-го по 10-е места).

По сравнению с аналогичным периодом 2020 года (девять месяцев) SSSS-экспорт в США вырос с $706 млн примерно до $841 млн, в Чехию — с $102 млн до $706 млн, в Германию — с $173 млн до $302 млн, в Нидерланды — с $53 млн до $222 млн. В десятке крупнейших получателей российских секретных товаров за весь 2020 год фигурировали только США (третье место) и Эстония с Турцией (девятое-десятое места).

Экспорт, закодированный в статистике ФТС как SSSS, включает в себя в основном поставки оружия и боеприпасов (группа 93 ТН ВЭД), самолетов и вертолетов — причем как военных, так и гражданских (группа 88), ядерных материалов (некоторые товарные позиции группы 28). На основе этих данных невозможно точно определить, сколько Россия отправляет за рубеж вооружений или ядерного топлива.

Крупнейшим покупателем российской чувствительной продукции второй год подряд является Алжир, причем в основном речь идет о поставках авиационной техники и вооружений, следует из данных ФТС. В первую десятку стабильно входят и Китай с Индией.

Рост поставок в Чехию