В топ-10 получателей секретного экспорта из России вошли шесть стран НАТО. В их числе и Эстония(7)
Официальная таможенная статистика России зафиксировала резкий рост экспорта товаров скрытых категорий (код SSSS, отражающий поставки оружия, самолетов, ядерных материалов и т.д.) в ряд государств блока НАТО. Это следует из открытых данных Федеральной таможенной службы (ФТС), проанализированных РБК. В первую десятку импортеров такой продукции из России, по информации ФТС за январь—сентябрь 2021 года, вошли США (второе место), Чехия (третье место), Германия, Великобритания, Эстония, Нидерланды (с 7-го по 10-е места).
По сравнению с аналогичным периодом 2020 года (девять месяцев) SSSS-экспорт в США вырос с $706 млн примерно до $841 млн, в Чехию — с $102 млн до $706 млн, в Германию — с $173 млн до $302 млн, в Нидерланды — с $53 млн до $222 млн. В десятке крупнейших получателей российских секретных товаров за весь 2020 год фигурировали только США (третье место) и Эстония с Турцией (девятое-десятое места).
Экспорт, закодированный в статистике ФТС как SSSS, включает в себя в основном поставки оружия и боеприпасов (группа 93 ТН ВЭД), самолетов и вертолетов — причем как военных, так и гражданских (группа 88), ядерных материалов (некоторые товарные позиции группы 28). На основе этих данных невозможно точно определить, сколько Россия отправляет за рубеж вооружений или ядерного топлива.
Крупнейшим покупателем российской чувствительной продукции второй год подряд является Алжир, причем в основном речь идет о поставках авиационной техники и вооружений, следует из данных ФТС. В первую десятку стабильно входят и Китай с Индией.
Рост поставок в Чехию
На появление Чехии в числе основных получателей российской секретной продукции в 2021 году обращали внимание ”Ведомости”. Значительный рост произошел, несмотря на дипломатический конфликт: в апреле Чехия обвинила Россию в причастности к взрывам на местном складе боеприпасов в 2014 году и выслала из страны 18 российских дипломатов. Скрытый экспорт в Чехию, отражающий сумму по группам 88 (авиатехника, детали к ней) и 93 (оружие, боеприпасы) в неизвестной пропорции, за девять месяцев 2021 года, по открытым данным ФТС, составил $705,9 млн. Но зеркальная статистика Чехии, в которой нет секретных кодов, показывает, что суммарный импорт из России по категориям 88 и 93 за девять месяцев текущего года составил менее $5 млн. Представитель Чешского управления статистики (CZSO) пояснил РБК, что, скорее всего, разночтение связано с тем, как отражается временный вывоз авиатехники из России на ремонт в Чехию. ”Со стороны нашей внешнеторговой статистики мы не учитываем летательные аппараты, которые ввозятся к нам для ремонта/техобслуживания, а затем вывозятся обратно. В основном это летательные аппараты из России. С нашей стороны корректно учитывать это в балансе услуг”, — заявил представитель CZSO.
В Чехии работает и компания LOM Praha, учрежденная Минобороны Чехии, которая называет себя единственным ремонтным заводом вертолетов марки ”Ми” в странах НАТО, сертифицированным российскими конструкторскими бюро. Компания закупает некоторые авиазапчасти у российских поставщиков, следует из базы данных ImportGenius. Также Уральская горно-металлургическая компания (УГМК) с 2008 года владеет чешским авиазаводом Aircraft Industries, выпускающим самолеты L-410.
Аналогичный временный вывоз авиатехники для ремонта может стоять и за секретным экспортом в Германию и Нидерланды, поскольку зеркальная статистика европейского агентства Eurostat показывает лишь символические объемы импорта из России по группам 88, 93. РБК направил запрос в пресс-службу ФТС.
Российская таможенная статистика также отражает секретный экспорт в Германию на сумму порядка $50 млн за январь—сентябрь 2021 года по группе ”Продукты неорганической химии; соединения <…> радиоактивных элементов или изотопов”. В свою очередь, по данным Eurostat, импорт радиоактивных химических элементов и радиоактивных изотопов в Германию из России составил около €45 млн за тот же период.
Уран и патроны для США
Экспорт в Соединенные Штаты под кодом SSSS, согласно данным ФТС, составил $841 млн за первые три квартала года — почти столько же, сколько за весь прошлый год. В том числе $574 млн скрытого экспорта в группе химических соединений. В свою очередь, внешнеторговая статистика США, которая предоставляется без изъятий американским Бюро переписи населения (US Census Bureau), показывает, что импорт радиоактивных химических элементов и радиоактивных изотопов из России за тот же период составил около $541 млн, включая $522 млн поставок обогащенного урана (плутония).
Поставки низкообогащенного урана из России в США ведет ”Техснабэкспорт” (торговая марка TENEX, входит в ”Росатом”). В 2020 году выручка компании в Америке составила $784 млн, или 37% совокупной выручки, следует из ее годового отчета (.pdf). По данным канадской уранодобывающей компании Cameco, цена урана в долгосрочных контрактах в 2021 году (с января по конец октября) выросла примерно на 23%. РБК направил запрос в ”Росатом”.
Еще одна существенная часть чувствительного экспорта из России в США — это поставки патронов для гражданского стрелкового оружия, писал РБК. В январе—сентябре импорт российских патронов в США (входят в группу 93 ”Оружие и боеприпасы” ТН ВЭД) достиг $142,5 млн — больше, чем за весь 2020 год, следует из данных Census Bureau. Россия — крупнейший иностранный поставщик патронов в США. В сентябре 2021 года вступили в силу новые американские санкции, которые ограничивают ”постоянный импорт” в США стрелкового оружия и боеприпасов к нему из России, что через некоторое время — после истечения существующих импортных лицензий — должно негативно отразиться на поставках российских патронов.