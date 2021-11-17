Погоня в Кивиыли: пьяный водитель оказал сопротивление полицейским

Охранник незамедлительно сообщил об этом в полицию, а сам последовал за машиной. Вскоре патрулю удалось остановить автомобиль. Мужчина проявил агрессию и не успокоился даже по прибытию полиции, оказав стражам порядка сопротивление. Полиция доставила его в участок.

”Призываем всех, кто видит нетрезвого человека, садящегося за руль, сообщать об этом полиции, а если поблизости есть охранник, то скажите об этом и ему. Это поможет предотвратить возможные трагические последствия”, — отметил директор охранного дивизиона G4S Виллу Ыун.

В выходные проблемы с нетрезвым человеком были возникли и в Таллинне на Рахумяэской станции переработки отходов. Оператор видеоохраны G4S заметил, что кто-то ходит по территории, приближается к офису станции и пытается проникнуть внутрь. Прибывшие на место патрульные экипажи задержали незваного гостя. Офис проверили — ущерб причинен не был. Нетрезвый человек не смог объяснить вызванной на место происшествия полиции, почему он находился на территории и как туда попал. Полиция увезла человека, который вел себя неадекватно.