ФОТО | Тынис Мёльдер уходит в отставку. Новым министром окружающей среды станет Эрки Сависаар

Первым взял слово председатель Центристской партии Юри Ратас. Он сказал, что в политике иногда приходится сделать шаг назад, чтобы потом сделать шаг вперед. Ратас сообщил, что на прошлой неделе у него с Тынисом Мёльдером состоялся очень серьезный разговор, в ходе которого министр сообщил, что по личным причинам и семейным обстоятельствам должен покинуть свое кресло.

По словам Ратаса, Мёльдер работал с полной самоотдачей. ”Благодаря Тынису произошли существенные подвижки в решении ряда вопросов, вызывающих противоречие в обществе. Он успешно привлекал к обсуждению тем представителей различных заинтересованных групп”, — отметил Ратас.

”Под руководством Тыниса была возобновлена работа над программой развития лесного хозяйства. Министерство окружающей среды совместно с рабочей группой, состоящей преимущественно из ученых, составляет новую, основанную на научных знаниях программу развития. Тынис также много внимания уделял темам сбора и утилизации отходов и достижения климатической нейтральности. Он стал инициатором нескольких важных решений: о сокращении объемов вырубки леса, о компенсации расходов на оплату счетов за электроэнергию семьям с низкими доходами и о повышение заработной платы работникам сферы окружающей среды. Я очень благодарен Тынису за его работу, в то же время я понимаю его решение — на первом месте должны быть семья и здоровье”, — прокомментировал Ратас отставку Мёльдера.

На собрании правления Центристской партии в среду было принято решение представить на пост министра окружающей среды кандидатуру председателя парламентской финансовой комиссии и члена Объединения ”зеленых” Центристской партии Эрки Сависаара.