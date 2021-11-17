ФОТО | Тынис Мёльдер уходит в отставку. Новым министром окружающей среды станет Эрки Сависаар(14)
Первым взял слово председатель Центристской партии Юри Ратас. Он сказал, что в политике иногда приходится сделать шаг назад, чтобы потом сделать шаг вперед. Ратас сообщил, что на прошлой неделе у него с Тынисом Мёльдером состоялся очень серьезный разговор, в ходе которого министр сообщил, что по личным причинам и семейным обстоятельствам должен покинуть свое кресло.
По словам Ратаса, Мёльдер работал с полной самоотдачей. ”Благодаря Тынису произошли существенные подвижки в решении ряда вопросов, вызывающих противоречие в обществе. Он успешно привлекал к обсуждению тем представителей различных заинтересованных групп”, — отметил Ратас.
”Под руководством Тыниса была возобновлена работа над программой развития лесного хозяйства. Министерство окружающей среды совместно с рабочей группой, состоящей преимущественно из ученых, составляет новую, основанную на научных знаниях программу развития. Тынис также много внимания уделял темам сбора и утилизации отходов и достижения климатической нейтральности. Он стал инициатором нескольких важных решений: о сокращении объемов вырубки леса, о компенсации расходов на оплату счетов за электроэнергию семьям с низкими доходами и о повышение заработной платы работникам сферы окружающей среды. Я очень благодарен Тынису за его работу, в то же время я понимаю его решение — на первом месте должны быть семья и здоровье”, — прокомментировал Ратас отставку Мёльдера.
На собрании правления Центристской партии в среду было принято решение представить на пост министра окружающей среды кандидатуру председателя парламентской финансовой комиссии и члена Объединения ”зеленых” Центристской партии Эрки Сависаара.
”Эрки обладает необходимой компетенцией и знаниями, чтобы продолжить эффективное руководство сферой. Он был председателем парламентской комиссии по окружающей среде с 2019 по 2021 год, а в прошлом году — председателем комитета БА по охране окружающей среды и природным ресурсам. Также он являлся одним из инициаторов разработки водородной стратегии, а в прошлом составе Таллиннского горсобрания работал в комиссии по окружающей среде. Я уверен, что Эрки сумеет завершить начатые проекты. Я желаю ему успехов на этой новой ответственной должности”, — сказал Ратас.
Мёльдер сообщил, что решение об отставке связано со здоровьем и семьей. ”Иногда, чтобы продолжить идти вперед бывает необходимо на шаг отступить. Решение подать в отставку связано и вопросами моего здоровья и семьи. Должность министра, как и мои прежние рабочие места, требует много времени и сил. Результатом стали определенные сложности в личной жизни, которые со временем лишь усугублялись. На сегодняшний день я пришел к пониманию, что необходимо больше времени уделять семье и заняться здоровьем”, — сказал Мёльдер.
”Пришло время прерваться и вернуться обратно в парламент. Я сообщил о своем решении председателю парламента и премьер-министру. Политика и темы, связанные с окружающей средой, по-прежнему будут важны для меня”, — добавил министр.
”Благодарю партию за оказанное мне доверие. Если мою кандидатуру утвердит премьер-министр и президент, то я постараюсь делу эту работу максимально хорошо”, — заявил в свою очередь Сависаар и добавил, что больше он может сказать, когда приступит к работе.