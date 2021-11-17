АРХИВ ПАНДОРЫ | Эстонская хрущевка всемирно известного мошенника, офшорные сделки Тедера и связь Айвара Пихлака и скандально известного олигарха

Согласно данным офшорных бюро, всемирно известный аферист эстонского происхождения Герман Лиллевяли ворочал миллионами из скромного многоквартирного дома в Паливере.

Против имеющего российское и эстонское гражданство и организовавшего мошенническую схему на 150 миллионов долларов Лиллевяли выдвинуто обвинение в создании GL Financial Group — инвестиционной компании, под прикрытием которой разворачивалась масштабная ”Схема Понци”.