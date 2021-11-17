17.11.2021, 13:30
АРХИВ ПАНДОРЫ | Эстонская хрущевка всемирно известного мошенника, офшорные сделки Тедера и связь Айвара Пихлака и скандально известного олигарха(6)
Утечка документов ”Архива Пандоры” пролила свет на ряд удивительных историй, связанных с Эстонией. Всего, согласно документу, на офшорных территориях скрыты компании почти сотни эстонских бизнесменов, например, скандально известного Хиллара Тедера. Также фигурируют в архиве другие известные деятели, к примеру, Герман Лиллевяли и адвокат Айвар Пихлак, пишет Eesti Päevaleht.