Президент Эстонии о переговорах с Путиным: противники говорят даже во время войны

- Давайте поговорим о недавней истории, связанной с этими окнами. Ваша предшественница Керсти Кальюлайд несколько лет назад встречалась с Путиным. Литва критиковала Эстонию за то что та не согласовала свою позицию с другими странами Балтии. Была ли эти встреча полезной, если смотреть с позиции сегодняшнего дня?

- Трудно гадать. Весь ЕС заморозил отношения с Россией, а Эстония — часть ЕС. Реально ничего не происходит. Трудно предсказать будущее, но надо держать уши и глаза открытыми, а когда появится окно возможности, сможем продолжить отношения и сотрудничество.

- Говорят, что при общении важна обратная связь. Можно ли в ближайшее время рассчитывать на такую позитивную связь в диалоге с Россией? Как Вы считаете?

Другой момент, это не только политические темы, это темы из сферы охраны природы, культуры, надо поддерживать контакты и диверсифицировать подход к общению с Россией. Есть, к примеру, финский способ, но есть и другие. Поэтому, я думаю, чем больше, тем лучше.

- Есть что-то, о чем можно говорить. Даже в военное время противники консультируются друг с другом. Есть политические консультации на более низком уровне, например, недавно наш министр иностранных дел по телефону говорила с главой МИД России Сергеем Лавровым , такое происходит.

- В прошлый раз, когда Вы были в Литве, Вы сказали, что открыты для дискуссий с Россией. А на самом деле, о чем говорить с Путиным или кем-то другим в России? Особенно, если иметь в виду, что Россия представляет собой активную часть этой белорусской агрессии против стран ЕС и НАТО . Путин говорит — заплатите Лукашенко, и он перестанет делать то, что начал.

- Да, сегодня мы говорили об этом. И все сошлись на том, что без России это не может происходить. Есть признаки. И главы некоторых стран Запада начали общаться с Владимиром Путиным , чтобы решить эту проблему.

- Господин президент, Вы сюда приехали второй раз за последние месяцы, это необычно для президентов Эстонии . Можно подумать, что единство стран Балтии существует не только на бумаге, но и в реальности. В духе этого единства согласитесь ли Вы с Литвой в том, что положение на границе с Беларусью задумано или организовано не только Лукашенко, но и Кремлем?

- Ну, мнения по этому вопросу разделились и в Эстонии, не все были довольны визитом. И страны Балтии говорили, что надо было проконсультироваться с другими странами. Но если взглянуть назад, если честно, ничего плохого эта встреча не принесла. Даже такие встречи, которые ни к чему не приводят, в определенное время нужны.

- Если говорить о единстве в дальнейшем — если надо будет активировать 4-ю статью НАТО или положение усугубится, на что Эстония готова в будущем, как далеко она может пойти?

- Все зависит от Литвы или Латвии, что им нужно. Ты не можешь помогать тем, кто не просит о помощи. Мы члены НАТО, значит, союзников надо поддерживать, если что-то случится в Литве, Латвии или где-то еще. Надо идти шаг за шагом, все зависит от ситуации, как она будет развиваться, увидим.

- Вы говорили с президентом Литвы, обсуждалась ли ситуация с 4-й статьей НАТО, выразила ли Литва пожелание получить больше помощи со стороны союзников, например, Эстонии?

- Мы говорили с главами всех стран Балтии и президентом Польши об этой 4-й статье НАТО, сейчас это дело Литвы и Польши поднимать этот вопрос, если потребуется, Эстония их поддержит.

- Вас могут запомнить как принципиального и дальновидного человека в общении с большими странами. 10 лет назад Китай отказал Вам в выдаче визы за то, что Вы встретились с Далай-ламой. Литва выбрала похожий путь, который одни называют смелым, другие — рискованным, это касается Китая: Литва покинула формат 17+1 и разрешила открыть представительство Тайваня в Вильнюсе. Рассмотрит ли Эстония возможность выбрать один из этих путей?

- Во-первых, сейчас мы говорим о том, что Китай — это вызов, что бы это ни значило в разных обстоятельствах. Но, конечно, мы еще находимся в формате 16+1, хотя у нас та же цель — формат 27+1. Проблема в том, что это требует времени и не происходит за одну ночь. В ближайшее время мы не планируем покидать этот формат, хотя я не участвовал в недавних встречах, они были заморожены.