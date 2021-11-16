Европейское космическое агентство начинает использовать интеллектуальный продукт эстонской компании(5)
Основной целью проекта была разработка платформы для трех виртуальных помощников на основе искусственного интеллекта, способных обрабатывать команды на естественном языке. Помощники будут работать на трех порталах ESA — Cosmos, ESASky и SOCCI. С решением можно ознакомиться на сайте https://eva.esa.int/.
Виртуальные помощники ESA используют методы машинного обучения, чтобы отвечать на неоднократно задаваемые вопросы и запросы, представленные в текстовом и голосовом виде. На портале ESASky они могут выполнять еще более сложные задачи, помогая в навигации по сайту, реагируя на команды на естественном языке и обеспечивая автоматизацию задач. Цифровые помощники понимают естественный язык и пожелания пользователя — даже выраженные с грамматическими неточностями.
”Мы гордимся сотрудничеством с ESA и широко внедряем искусственный интеллект для модернизации коммуникационных возможностей в различных каналах. Новые возможности построены на платформе искусственного интеллекта, созданной научной командой Tilde. Разработанная для ESA платформа позволяет машине понимать человеческий язык — определять намерения пользователя, предоставлять наиболее подходящий ответ и инициировать необходимые действия”, — сказал исполнительный директор Tilde Eesti Пекка Мюллюля.
Виртуальные помощники не только делают общение с организацией более быстрым и удобным, они также предлагают новые способы взаимодействия с посвященными космической науке порталами, помогая ориентироваться в небе и открывать для себя космос в интерактивном режиме. С помощью виртуальных помощников энтузиасты смогут находить различные астрономические объекты, задавая их названия или указывая координаты, увеличивая масштаб, чтобы рассмотреть объект ближе, изменять фон неба, следить за новостями о космических миссиях и многое другое.
Проект будет завершен к концу 2021 года, после чего виртуальные помощники станут помогать зарегистрированным посетителям сайтов ESA находить актуальную информацию и работать в системах ESA. Сначала новые помощники будут общаться на английском языке, а позже будут добавлены и другие языки. ESA и Tilde продолжают сотрудничество.