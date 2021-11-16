Прокуратура завершила следствие по делу Porto Franco

Пресс-секретарь Прокуратуры Кайри Кюнгас сообщила, что расследование дела закончено в конце октября. Материалы переданы адвокатам подозреваемых в минувшую пятницу. На ознакомление и подачу ходатайств законом отведено 30 дней. После чего будет ясно, требуется ли проведение по делу дополнительных следственных действий.

"К тому же нельзя забывать, что один из подозреваемых — член Рийгикогу", — отметила Кюнгас. Если прокуратура после того, как с делом ознакомятся адвокаты, решит предъявить обвинения, то сначала генпрокурор должен будет представить соответствующее ходатайство канцлеру права, чтобы сделать предложение Рийгикогу о лишении подследственного депутатской неприкосновенности.

Лишь только после того, как канцлер права вынесет вопрос о лишении депутатской неприкосновенности в Рийгикогу, и депутаты проголосуют за это, прокуратура сможет утвердить обвинительное заключение и направить дело в суд.

Следствием руководит ведущий госпрокурор Таави Перн.

Ключевыми фигурами по делу о взяточничестве в ходе реализации девелоперского проекта Porto Franco являются предприниматель Хиллар Тедер и бывший генсек Центристской партии Михаил Корб.

Кроме них в деле замешана и советник бывшего министра финансов Керсти Крахт.

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