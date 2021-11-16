ERR: министр окружающей среды подает в отставку. В среду он сделает официальное заявление

По неподтвержденным данным, со своего поста уйдет министр окружающей среды Тынис Мёльдер.

Мёльдер на звонок Delfi не ответил. Его советник Рихо Нагель сказал, что он не может ни подтвердить, ни опровергнуть отставку Мёльдера.

Один из руководителей ЦП Янус Карилайд подтвердил, что принято знаковое внутрипартийное решение, но не уточнил, касается ли оно отставки Мёльдера.

Согласно инфомации Postimees из парламенских фракций Партии реформ и ЦП, Юри Ратас хотел бы сам войти в правительство, поэтому Мёльдер вынужден будет освободить экс-премьеру место.

Мёльдер является членом ЦП с 7 апреля 2008 года. Пост министра он занял в конце января текущего года.

Как позже сообщила пресс-служба Центристской партии, официальное заявление Тынис Мёльддер сделает завтра, 17 сентября, в 11 часов в офисе партии.