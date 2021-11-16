ВИДЕО | Глава кризисного штаба Департамента здоровья о масочном рейде в торговом центре: ситуация кардинально изменилась

Выяснилось, что люди стали гораздо более дисциплинированы - подавляющее большинство людей правильно носили маски. Лишь в отдельных случаях маска не закрывала нос. В таких случаях людей ждал штраф. Реакция на это была в целом адекватная: люди проявляли понимание необходимость введенных правил и извинялись. Правда, нашлось пару человек, которые сочли себя обиженными.

В ходе рейда были проинспектированы точки общественного питания, где их работникам пришлось объяснять, как они проверяют ковид-сертификаты и что нужно делать, если посетитель не может его предъявить.

Проблемы были в основном с клиентами, которые, сидя за столом в ожидании заказа, снимали маски. Их попросили всё-таки надевать маски в то время, когда они не употребляют пищу или напитки.

Всего было составлено сегодня девять протоколов, где минимальная сумма штрафа составляла 20 евро, а максимальная - 50 евро.

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