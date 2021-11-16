Среднюю пенсию по старости освободят от подоходного налога. Но пенсионерам придется подождать.

Финансовая комиссия парламента рассмотрела представленные предложения о поправках к проекту закона о внесении изменений в Закон о подоходном налоге, призванному установить освобождение от подоходного налога для людей пенсионного возраста в размере средней пенсии по старости. Комиссия приняла решение направить законопроект на второе чтение.

Председатель финансовой комиссии Эрки Сависаар пояснил, что в дальнейшем в отношении пенсии по старости начнет действовать ступенчатый подоходный налог. Налоговая ставка для средней пенсии по старости — ноль. Все, что сверх этой суммы, будет облагаться обычным подоходным налогом в размере 20 %. ”Это позволит улучшить экономическое положение людей пенсионного возраста”, — сказал Сависаар. Он добавил, что право на освобождение доходов людей пенсионного возраста от налогов распространяется на всех лиц, достигших пенсионного возраста, вне зависимости от пенсионного статуса и типа пенсии. ”Таким образом, вычесть необлагаемый налогом доход могут и лица, отсрочившие выход на пенсию”, — отметил Сависаар. Он пояснил, что общий не облагаемый налогом доход не будет применяться к лицам, достигшим пенсионного возраста. Вместо этого доход достигших пенсионного возраста лиц будет освобожден от налогообложения в размере средней пенсии по старости, независимо от размеров их доходов.

Освобождение доходов от налогов сначала применит Департамент социального страхования, затем — Пенсионный регистр. В случае, если пенсия и выплаты обязательной накопительной пенсии ниже, чем сумма дохода пенсионера, освобожденная от подоходного налога, пенсионер сможет использовать остаток для освобождения других доходов, например зарплаты, от подоходного налога. Для этого пенсионер должен подать заявление лицу, удерживающему подоходный налог, т. е. лицу, которое совершает выплаты.