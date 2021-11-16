Среднюю пенсию по старости освободят от подоходного налога. Но пенсионерам придется подождать.
Финансовая комиссия парламента рассмотрела представленные предложения о поправках к проекту закона о внесении изменений в Закон о подоходном налоге, призванному установить освобождение от подоходного налога для людей пенсионного возраста в размере средней пенсии по старости. Комиссия приняла решение направить законопроект на второе чтение.
Председатель финансовой комиссии Эрки Сависаар пояснил, что в дальнейшем в отношении пенсии по старости начнет действовать ступенчатый подоходный налог. Налоговая ставка для средней пенсии по старости — ноль. Все, что сверх этой суммы, будет облагаться обычным подоходным налогом в размере 20 %. ”Это позволит улучшить экономическое положение людей пенсионного возраста”, — сказал Сависаар. Он добавил, что право на освобождение доходов людей пенсионного возраста от налогов распространяется на всех лиц, достигших пенсионного возраста, вне зависимости от пенсионного статуса и типа пенсии. ”Таким образом, вычесть необлагаемый налогом доход могут и лица, отсрочившие выход на пенсию”, — отметил Сависаар. Он пояснил, что общий не облагаемый налогом доход не будет применяться к лицам, достигшим пенсионного возраста. Вместо этого доход достигших пенсионного возраста лиц будет освобожден от налогообложения в размере средней пенсии по старости, независимо от размеров их доходов.
Освобождение доходов от налогов сначала применит Департамент социального страхования, затем — Пенсионный регистр. В случае, если пенсия и выплаты обязательной накопительной пенсии ниже, чем сумма дохода пенсионера, освобожденная от подоходного налога, пенсионер сможет использовать остаток для освобождения других доходов, например зарплаты, от подоходного налога. Для этого пенсионер должен подать заявление лицу, удерживающему подоходный налог, т. е. лицу, которое совершает выплаты.
Член финансовой комиссии Рийна Сиккут сказала, что в случае, если человек достигает пенсионного возраста в период налогообложения, он получает право использовать необлагаемый налогом доход лица пенсионного возраста в течение всего периода налогообложения, т. е. 12-кратную месячную ставку, как в общем случае с необлагаемым налогом доходом. ”Размер средней пенсии по старости в значении Закона о подоходном налоге устанавливается на период налогообложения в Законе о государственном бюджете на соответствующий год”, — сказала Сиккут. Она отметила, что согласно летнему прогнозу Министерства финансов и с учетом внеочередного повышения пенсий на 20 евро в 2023 году средняя пенсия по старости составит 654 евро.
Сиккут добавила, что законопроект также сохранит освобождение от уплаты подоходного налога, применяемое в отношении выплат обязательной и дополнительной накопительной пенсии лицам с отсутствующей трудоспособностью, достигшим пенсионного возраста.
”Для этого от уплаты подоходного налога будут освобождены выплаты обязательной и дополнительной накопительной пенсии лицам, у которых непосредственно перед достижением пенсионного возраста была установлена отсутствующая трудоспособность”, — сказала она. Сиккут добавила, что в настоящий момент выплаты лицам с отсутствующей трудоспособностью не облагаются налогом. Когда люди достигают пенсионного возраста, отсутствующая трудоспособность им больше не назначается. В результате этого они теряют право на освобождение от уплаты подоходного налога. Согласно поправке, освобождение от уплаты подоходного налога для людей с отсутствующей трудоспособностью сохранится и после достижения пенсионного возраста.
По планам закон вступит в силу 1 января 2023 года. Освобождение от уплаты подоходного налога в отношении людей с отсутствующей трудоспособностью будет применено обратным числом с 1 января 2021 года.
Второе чтение инициированного правительством проекта закона о внесении изменений в Закон о подоходном налоге запланировано на пленарном заседании Рийгикогу, которое пройдет 24 ноября.