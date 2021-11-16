Строгая рекомендация властей в случае семейного близкого контакта с инфицированным: оставаться на самоизоляции и привитым, и переболевшим

По словам начальника отдела инфекционных заболеваний Департамента здоровья Ханны Сепп, дельта-штамм коронавируса очень заразен. Поэтому она советует при близком семейном контакте с заболевшим оставаться на самоизоляции в течение пяти дней и переболевшим, и привитым.

"В течение этого периода рекомендована удаленная работа. Если это невозможно, то можно выписать у семейного врача больничный лист", — посоветовала она и добавила, что при появлении симптомов заболевания нужно связаться с семейным врачом.

"Мы видим, что привитые люди заражаются в основном в семейном кругу. Обычно инфекцию приносит домой невакцинированный ребенок, который заражает своих привитых родителей и бабушек-дедушек", — пояснила Сепп и добавила, что в домашних условиях концентрация вируса бывает настолько высокой, что вакцина не всегда может защитить от заражения.

Сепп также обратилась к родителям с просьбой не отправлять детей в школы или детские сады при наличии симптомов болезни. "Если ребенок пожаловался на легкие симптомы, к примеру, плохое самочувствие или боли в животе, то стоит сделать дома экспресс-тест. У детей обычно бывают легкие симптомы, и родители часто не связывают их с коронавирусом", — обратила внимание Сепп.

Дети, чьи родители инфицированы COVID-19, ни в коем случае не должны посещать школу или детский сад.

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