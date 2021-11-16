Эдуард Одинец: мы не подарим коалиции центристов, реформистов и Осипенко ни 100, ни 1460 спокойных дней

Естественно, мне очень грустно от того, что тщательно подготовленное и всячески взвешенное коалиционное соглашение в Кохтла-Ярве не будет реализовано. Быть может, создание этой коалиции и вовсе было слишком хорошим началом, чтобы быть правдой. Конечно, мне очень жаль, конечно, все это очень грустно. Вся эта ситуация очень неприятна и изнурительна.

Но положительно то, что все эти последние недели показали, кто есть кто в кохтла-ярвеской политике. Показали, какие у кого мысли и желания, манера поведения и готовность придерживаться обещаний. В будущем это очень хорошо знать.

Я рад тому, что социал-демократы до конца оставались честными, не вели за спинами партнеров никаких переговоров, не раздавали никому обещаний и не требовали ничего себе. Мы работали во имя того, чтобы привнести изменения в Кохтла-Ярве, чтобы навести в городе порядок, даже ценой отказа от каких-то своих идей, но во имя компромисса.

Мы остались в оппозиции. Раз так, значит так. Мы уже были там. Не один раз. Мы знаем, что это значит, умеем эту работу делать и не боимся этого. Мы не подарим коалиции центристов, реформистов и Осипенко ни 100, ни 1460 спокойных дней. У нас сильная, мотивированная команда в городском собрании, много соратников вокруг нас, готовых работать во имя того, чтобы дела в городе двигались в другом направлении, чтобы изменилась политическая культура, чтобы у людей сохранялась вера в будущее своего города.

Я лично никуда не исчезну. Я по-прежнему являюсь председателем фракции Социал-демократической партии в городском собрании, я по-прежнему самый популярный политик в Кохтла-Ярве, и свой город я просто так не оставлю. Я своих не предаю.