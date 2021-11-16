ФОТО | Суд признал скандально известного бизнесмена Меэлиса Лао виновным в поджоге
На настоящий момент условный срок Лао составляет один год, девять месяцев и 28 дней.
Меэлиса Лао обвиняли по двум статьям уголовного законодательства, одна из них предусматривает ответственность за порчу или уничтожение чужого имущества и устанавливает за это наказание в виде штрафа или лишения свободы на срок до пяти лет.
Другая статья, которую инкриминировали Лао, касается незаконного оборота огнестрельного оружия и боеприпасов, совершенного группой лиц.
Фигурантами по делу являются также Юрий Маслов, Марк Рауль Лаанела и Эрмо Кунгла.
Как писало издание Õhtuleht, Меэлиса Лао обвиняют в том, что он заказал поджог автомобиля Mercedes-Maybach, принадлежавшего Кристиану Кеснеру, прославившемуся участием в сомнительных сделках.
За год до поджога Лао и Кеснер имели общие бизнес-интересы, но затем они серьезно рассорились.
Позже выяснилось, что Лао (в то время уже объявивший себя банкротом) с подельниками решил "наказать" Кеснера.