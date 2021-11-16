Хоккей
16.11.2021, 11:47

СКА подписал сильнейшего в истории хоккеиста, родившегося в Эстонии

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Leo Komarov
Leo Komarov
Foto: Vallo Kruuser
Как сообщает официальный сайт хоккейного клуба СКА, новичком питерского клуба стал финский форвард Лео Комаров. Соглашение с 34-летним уроженцем Ида-Вирумаа рассчитано на два сезона и будет действовать до 30 апреля 2023 года. В СКА нападающий будет выступать под 74-м номером.

Леонид или Лео Комаров родился 23 января 1987 года в Нарве. Хоккеем начал заниматься в Финляндии, куда переехал вместе со своим отцом - также хоккеистом. С 2009 по 2012 год играл за московское "Динамо", выиграв с командой Кубок Гагарина. Затем форвард подписал контракт в НХЛ с "Торонто". С 2013 по 2018 год выступал за "Мэйпл Лифс", а с 2018 года - за "Айлендерс". В НХЛ провел 490 матчей, набрав 170 очков (63 шайбы, 107 передач).

Как сообщает "Спорт-Экспресс", за оставшуюся часть текущего сезона Континентальной хоккейной лиги, Комаров получит 32 миллиона рублей (380 тысяч евро). По такому же принципу будет рассчитан контракт форварда на следующий сезон.

В составе сборной Финляндии Комаров выигрывал золото и дважды серебро чемпионатов мира, а также бронзу Олимпийских игр.

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