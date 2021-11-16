СКА подписал сильнейшего в истории хоккеиста, родившегося в Эстонии

Леонид или Лео Комаров родился 23 января 1987 года в Нарве. Хоккеем начал заниматься в Финляндии, куда переехал вместе со своим отцом - также хоккеистом. С 2009 по 2012 год играл за московское "Динамо", выиграв с командой Кубок Гагарина. Затем форвард подписал контракт в НХЛ с "Торонто". С 2013 по 2018 год выступал за "Мэйпл Лифс", а с 2018 года - за "Айлендерс". В НХЛ провел 490 матчей, набрав 170 очков (63 шайбы, 107 передач).