Какие подарки просят жители Эстонии у Деда Мороза

Каждый третий житель Эстонии хочет получить на Рождество бытовую и кухонную технику и предметы домашнего обихода, 16% респондентов — электронику, в том числе смартфоны, телевизоры, компьютеры и т.п. 13% ответивших хотят найти под елкой одежду, косметику и украшения. Столько же хотят получить впечатления: билеты в театр, кино, музей или билеты в путешествие. Самый непопулярный подарок — деньги, их хотели бы получить на Рождество всего 6% ответивших.

”Сейчас мы проводим дома больше времени, чем когда-либо прежде, и эта тенденция отражена в списке рождественских пожеланий жителей страны. Дом превратился в офис и ресторан, люди меняют старые телевизоры, пылесосы и холодильники, и впервые в жизни мы действительно задумываемся о том, насколько комфортным должен быть стул для домашнего офиса”, — сказала руководитель по развитию бизнеса Hansapost Марис Киви.

Подавляющее большинство (80%) делают подарки своим детям и внукам, которые в этом году, вероятно, найдут под елкой игрушки, образовательные книги и школьные принадлежности, электронику, зимнюю одежду и обувь. Более половины ответивших также дарят подарки супругам и любимым (55%), а треть (31%) — родственникам. 10% респондентов планируют пожертвовать свои рождественские сбережения на благотворительность. И всего 2% жителей Эстонии в этом году вообще не планируют покупать и дарить рождественские подарки.

10% респондентов уже приобрели рождественские подарки, треть сделает это в ноябре, а 45% — в первой половине декабря. ”Мы видим, что большинство еще не купили подарки, но уже достаточно ясно представляют, кому именно они будут делать подарки и что хотят получить в подарок сами. Чтобы получатель купленного подарка оказался по-настоящему счастлив, сейчас самое время узнать о пожеланиях членов своей семьи и близких”, — посоветовала Киви.

В онлайн-опросе Hansapost о рождественских подарках, который проводился в течение двух недель в ноябре, приняли участие 2008 респондентов со всей Эстонии.