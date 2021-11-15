Раймонд Кальюлайд прояснил ситуацию с новыми вице-мэрами Таллинна

Ниже мы приводим тест этого сообщения.

"Правление Таллиннского округа Социал-демократической партии обсудило сегодня вопросы, связанные с началом работы коалиции, в том числе тему кандидатур на посты, которые, согласно коалиционному договору, принадлежат социал-демократам.

Я представил правлению обзор поиска кандидатов. В последние дни я советовался со многими членами партии и ее руководителями, а также с людьми за пределами партии.

Наше общее желание – на должностях, связанных с руководством городом, должны быть очень сильные специалисты, готовые самоотверженно работать во имя того, чтобы Таллинн управлялся эффективно, а интересы избирателей были представлены наилучшим образом.

Предпосылкой для этого являются знания в соответствующей сфере, опыт, умение работать в команде, чувство ответственности перед жителями Таллинна, умение слышать и учитывать очень разные мнения и интересы, связанные с процессом принятия решений. Мы хотим, чтобы городом руководили люди, которые выполняют свою работу с душой и делают всё для реализации обещаний, данных нами избирателям: это и комфортное городское пространство, и качественная предпринимательская среда, и доступные услуги и т.д.

Мы уже близко к тому, чтобы представить конкретных кандидатов. Мы собираемся сделать это обязательно на этой неделе.

Да, нахождение хороших кандидатов берет время, но я верю, что таллиннцы оценят то, что мы крайне ответственно подошли к поиску кандидатов на важные посты", - написал Раймонд Кальюлайд.

Напомним, что Центристская партия и Социал-демократическая партия подписали на прошлой неделе коалиционный договор об управлении Таллинном. Должность мэра остается за Михаилом Кылвартом, а вот председателя горсобрания выберут из соцдемов.