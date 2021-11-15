15.11.2021, 21:40
Президент Алар Карис: белорусский диктатор играет человеческими жизнями(3)
Канцелярия Президента ЭР
”Ситуация на границе Беларуси с Евросоюзом и НАТО вызывает тревогу из-за действий режима Лукашенко. Диктатор Беларуси играет человеческими жизнями, направляя людей к границе, чтобы реализовать свои политические амбиции”, — заявил сегодня президент Эстонии Алар Карис во время встречи в Вильнюсе президентом Литвы Гитанасом Науседой и президентом Латвии Эгилсом Левитсом.
"Режим Лукашенко ставит под угрозу жизни людей, руководствуясь политическими мотивамм, чтобы отвлечь внимание от нарушений прав человека в отношении граждан Беларуси”, — приводит слова Алара Кариса издание "Деловые ведомости".
Как отметил Алар Карис, важно, чтобы власти Беларуси обеспечили адекватную защиту и заботу прибывшим в страну людям. Тем же, у кого нет законных оснований оставаться на территории Беларуси, необходимо дать возможность безопасно вернуться на свою родину.