Президент Алар Карис: белорусский диктатор играет человеческими жизнями

"Режим Лукашенко ставит под угрозу жизни людей, руководствуясь политическими мотивамм, чтобы отвлечь внимание от нарушений прав человека в отношении граждан Беларуси”, — приводит слова Алара Кариса издание "Деловые ведомости" .

Как отметил Алар Карис, важно, чтобы власти Беларуси обеспечили адекватную защиту и заботу прибывшим в страну людям. Тем же, у кого нет законных оснований оставаться на территории Беларуси, необходимо дать возможность безопасно вернуться на свою родину.