Порядок платежей и выплат денег из II пенсионной ступени будет изменен

Сегодня на заседании финансовая комиссия Рийгикогу поддержала изменение законов, связанных с накопительными пенсиями, чтобы создать дополнительные возможности для обеспечения пенсией.

Председатель финансовой комиссии Эрки Сависаар сказал, что законопроект создаст удобный способ для получения средств из III ступени в качестве пенсии после достижения пенсионного возраста. ”Существующая система выплат — неудобная и бюрократичная. В будущем Пенсионный регистр должен будет заключить соглашение не только о сроке и частоте выплат фондовой пенсии, но и взять на себя обязанности по выплатам”, — пояснил Сависаар.

Сависаар отметил, что схема будет аналогична используемой при выплате пенсии из фондов второй ступени. ”Будут учтены все пенсионные фонды, доли которых имеются у пенсионера”, — сказал Сависаар.

Он добавил, что законопроект также внесет изменения, связанные с II ступенью. Они затрагивают взносы во II пенсионную ступень в случае, если у работодателя появились налоговые задолженности. Закон о налогообложении отделяет взносы во II пенсионную ступень от общих обязанностей и выносит их из общего списка. Это обеспечивает более быстрые платежи во II ступень в случае, если у работодателя есть более ранние налоговые задолженности. Также законопроект изменит положения об отсрочке выплат. Отсрочить платежи во II пенсионную ступень будет невозможно.

Заместитель председателя финансовой комиссии Айвар Кокк сказал, что еще одно изменение связано с исключением в налогообложении доходов, полученных с финансового имущества, приобретенного посредством инвестиционного счета. Здесь отсутствовала ссылка на инвестиционный счет II пенсионной ступени.