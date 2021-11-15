В Рийгикогу одобрили внеплановое повышение базовой части пенсии(14)
Председатель комиссии по социальным делам Сирет Котка сказала, что внеплановое повышение пенсии, которое случится немногим более, чем через год, — это важный шаг среди аналогичных извещений за последние годы. ”Положение большинства наших пенсионеров отнюдь не радужное, однако постепенно мы движемся к тому, чтобы предоставить всем пожилым людям достойную жизнь и достойную старость”, — отметила она.
Председатель комиссии отметила, что благодаря индексации и внеплановому повышению базовой части пенсии на 20 евро с 1 апреля 2023 года базовая часть пенсии достигнет 295,1 евро. Таким образом средняя пенсия по старости человека с трудовым стажем в 44 года предположительно составит 654 евро. ”В 2023 году это затронет порядка 321 000 человек, в числе которых пенсионеры по старости, по нетрудоспособности и по потере кормильца. Повышение базовой части пенсии не затронет получателей специальной и народной пенсии”, — сказала Котка.
По словам Котка, к сожалению, бедность угрожает порядка 3200 человек, так как они достигли пенсионного возраста, но для пенсии у них недостаточно трудового стажа (15 лет). В этом случае ставка народной пенсии с апреля этого года составляет 255 евро. После внепланового повышения на 20 евро 1 апреля 2023 и после индексации эта сумма составит 314 евро.
Заместитель председателя комиссии по социальным делам Хельмен Кютт отметила, что небольшое повышение пенсии конечно порадует тысячи пенсионеров, однако Эстонии еще далеко до того момента, когда жизнь пожилых людей станет благополучной. ”Мы должны обеспечить, чтобы на свою пенсию человек мог, как минимум, самостоятельно оплатить расходы на свой уход. Если мы будем повышать пенсию понемногу, по 20 евро за раз, то, к сожалению, это может привести к тому, что близкие пенсионеров на протяжении многих лет должны будут оплачивать львиную долю расходов на уход за ними. Очень печально, что в бюджете на следующий год, представленном коалицией Рийгикогу, базовая часть пенсии не повышена и освобождение от уплаты подоходного налога не применено к пенсии уже с 2022 года”, — сказала Кютт.
Базовая часть пенсии нужна для того, чтобы I пенсионная ступень позволяла выжить и людям с невысокой зарплатой или с непродолжительным трудовым стажем. Пенсионеры не должны предоставлять заявление, чтобы получить повышение базовой части пенсии. Повышение базовой части пенсии, как и индексация, происходит автоматически.
Законопроект комиссии представила министр социальной защиты Сигне Рийсало.
Первое чтение инициированного правительством проекта закона о внесении изменений в Закон о государственном пенсионном страховании запланировано на 24 ноября.