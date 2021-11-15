В Рийгикогу одобрили внеплановое повышение базовой части пенсии

Председатель комиссии по социальным делам Сирет Котка сказала, что внеплановое повышение пенсии, которое случится немногим более, чем через год, — это важный шаг среди аналогичных извещений за последние годы. ”Положение большинства наших пенсионеров отнюдь не радужное, однако постепенно мы движемся к тому, чтобы предоставить всем пожилым людям достойную жизнь и достойную старость”, — отметила она.

Председатель комиссии отметила, что благодаря индексации и внеплановому повышению базовой части пенсии на 20 евро с 1 апреля 2023 года базовая часть пенсии достигнет 295,1 евро. Таким образом средняя пенсия по старости человека с трудовым стажем в 44 года предположительно составит 654 евро. ”В 2023 году это затронет порядка 321 000 человек, в числе которых пенсионеры по старости, по нетрудоспособности и по потере кормильца. Повышение базовой части пенсии не затронет получателей специальной и народной пенсии”, — сказала Котка.

По словам Котка, к сожалению, бедность угрожает порядка 3200 человек, так как они достигли пенсионного возраста, но для пенсии у них недостаточно трудового стажа (15 лет). В этом случае ставка народной пенсии с апреля этого года составляет 255 евро. После внепланового повышения на 20 евро 1 апреля 2023 и после индексации эта сумма составит 314 евро.