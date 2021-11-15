Почтовое предприятие Omniva внедрило новшество при обслуживании активных покупателей

По словам руководителя Omniva Eesti Кристи Унт, новое решение ориентировано на удобство клиентов и более эффективное использование посылочных автоматов без увеличения срока доставки.

”Новое решение будет применяться в том случае, если клиенту поступает посылка, но в том же автомате его уже ожидает другая посылка, которую клиент еще не успел забрать. Если возможно, новая посылка будет помещена в ту же ячейку с тем же кодом дверцы. При введении кода дверцы посылочный автомат сообщит, что в одной ячейке находится несколько посылок”, — сказала Унт. Подобное новшество высвободит место в посылочных автоматах в странах Балтии, что эквивалентно примерно 40 новым посылочным автоматам.

Клиентов, которые приходят забирать из посылочного автомата сразу несколько посылок за раз, гораздо больше, чем принято полагать. ”В обычный период такое решение поможет нам сэкономить в автоматах место на несколько тысяч посылок в неделю. Однако в предрождественский период и в другие сезоны с высокой посещаемостью посылочных автоматов ожидаемое воздействие будет во много раз больше, поскольку в это время люди гораздо чаще заказывают посылки в автоматы”, — пояснила Унт.

Чтобы периоды праздников прошли более спокойно, Omniva уже сейчас заполняет популярные посылочные автоматы по несколько раз в день, в каждый день недели. Кроме того, в декабре сеть посылочных автоматов Omniva расширится в одиннадцати уездах. ”Мы работаем над тем, чтобы нынешний пик сезона электронной торговли прошел без больших очередей за посылками”, — сказала Унт.

Посылочные автоматы Omniva доступны независимо от времени суток и дня недели, они находятся на открытом воздухе, где меньше людей и риск заражения ниже. Сенсорные экраны посылочных автоматов регулярно очищаются, к тому же автоматом можно пользоваться, не прикасаясь к поверхностям общего пользования: экраном посылочного автомата Omniva можно пользоваться в перчатках, а во всех посылочных автоматах имеется функция бесконтактного платежа.