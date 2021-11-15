15.11.2021, 15:04
В Кохтла-Ярве рабочий погиб при падении в резервуар с известью(13)
Foto: Anna Aurelia Minev
В воскресенье в Кохтла-Ярве в результате несчастного случая на рабочем месте погиб 46-летний мужчина.
14 ноября в 16.41 в Центр тревоги поступило сообщение о том, что на заводе про производству извести предприятия VKG Energia, находящегося в Кохтла-Ярве на улице Электрику, оператор в ходе работ по очистке упал в резервуар гашеной извести.
В 17.01 спасатели предприняли попытки найти в емкости работника, но они не увенчались успехом. В 18.13 в ходе опустошения резервуара было обнаружено безжизненное тело мужчины.
Для выяснения обстоятельств произошедшего на предприятии создана комиссия, расследованием случившегося занимается полиция