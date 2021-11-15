Под Таллинном был задержан скрывавшийся от полиции украинец

Мужчина обратился с ходатайством о визе в бюро обслуживания РРА, но проигнорировал приглашение вновь туда явиться 11 ноября.

Полицейские дважды приходили к гражданину Украины по месту его жительства, но, как позже выяснилось, он находился тогда дома, но дверь квартиры не открыл. На звонки полицейских мужчина умышленно не отвечал.

12 ноября гражданин Украины был задержан под Таллинном в поселке Лоо и доставлен для последующей высылки в центр для задержанных.

В отношении мужчины было выписано предписание о принудительной высылке, назначен штраф и введен запрет на въезд в Эстонии сроком на пять лет.