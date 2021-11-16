ТАБЛИЦА | Эстония упала в рейтинге дигитализации ЕС

Рейтинг составляется на основании нескольких параметров, один из которых — возможности людей для подключения к интернету, наличие современных технических условий для потребления э-услуг или дистанционно работы и обучения. По этому показателю Эстония по-прежнему находится в числе последних на 18 месте, а по части перехода на 5G и вовсе в самом конце таблицы вместе с Польшей. В качестве одной из причин малого использования широкополосного доступа к интернету Еврокомиссия называет высокие цены на интернет-соединение. В Эстонии индекс цен широкополосного соединения равнялся 75 против среднего по ЕС 69. Хуже среднего у нас обстоят дела и с доступностью услуги постоянного интернета, зато с мобильной сетью все в порядке. Как с дигитальными услугами публичного сектора и навыками населения в цифровой сфере.