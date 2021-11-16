ТАБЛИЦА | Эстония упала в рейтинге дигитализации ЕС(5)
Согласно обнародованному Еврокомиссией в пятницу Индексу цифровой экономики и общества (DESI), самыми развитыми странами ЕС являются Дания, Финляндия и Швеция. Далее следуют Нидерланды, Ирландия, Мальта и Эстония. Хуже всего дела с э-технологиями обстоят в Греции, Болгарии и Румынии.
Рейтинг составляется на основании нескольких параметров, один из которых — возможности людей для подключения к интернету, наличие современных технических условий для потребления э-услуг или дистанционно работы и обучения. По этому показателю Эстония по-прежнему находится в числе последних на 18 месте, а по части перехода на 5G и вовсе в самом конце таблицы вместе с Польшей. В качестве одной из причин малого использования широкополосного доступа к интернету Еврокомиссия называет высокие цены на интернет-соединение. В Эстонии индекс цен широкополосного соединения равнялся 75 против среднего по ЕС 69. Хуже среднего у нас обстоят дела и с доступностью услуги постоянного интернета, зато с мобильной сетью все в порядке. Как с дигитальными услугами публичного сектора и навыками населения в цифровой сфере.
При этом можно сказать, что создатели индекса не очень хорошо осведомлены о том, что происходит в Эстонии. Например, в рапорте говорится, что Эстония первой в ЕС внедрила паспорта вакцинации, что неправда.