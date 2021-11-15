Лаанет: Силы обороны готовы поддержать укрепление границы для предотвращения гибридной атаки

” Беларусь продолжает намеренную эскалацию гибридной атаки на границе Польши и Литвы , поэтому мы принимаем необходимые меры для защиты государственной границы Эстонии. Помимо установки проволочных заграждений мы вместе с Департаментом полиции и погранохраны (PPA) готовы немедленно внести свой вклад в защиту границы, задействовав Кайтселийт . PPA и Кайтселийт уже приступили к переговорам”, — добавил министр Лаанет.

”Мы ежедневно поддерживаем контакт с союзниками для координации действий в случае эскалации ситуации”, — сказал Лаанет и добавил, что Эстония с начала гибридной атаки очень внимательно следит за ситуацией и участвовала в ее урегулировании, отправляя заградительную проволоку, команды беспилотных авиасредств, и недавно отправила в Литву команду военной полиции.