Мэр Кылварт рассказал RusDelfi, сколько потратил на предвыборную кампанию и когда откроют двуязычную школу в Таллинне

В начале 2000-х вы баллотировались на муниципальных выборах от партии ”Умеренные”. Теперь это Социал-демократическая партия, с которой вы подписали коалиционный договор. Давайте немного вспомним то время: 1999 год, вам 22 года.

Начнем с того, что это было больше 20 лет назад. Параллельно с учебой в университете интересовался общественной деятельностью, но политикой не занимался. Был действующим спортсменом, тренером, возглавлял различные организации. Благодаря своей активности мне доводилось соприкасаться с политикой, но не так, как сейчас, конечно. К тому же на тот момент политический фон был совершенно другой.

Принципы социал-демократии по идеологической платформе близки Центристской партии. Поэтому сейчас и был сделан выбор партнера по коалиции в пользу Социал-демократической партии — у нас меньше всего мировоззренческих противоречий.