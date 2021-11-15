Скрытое пожертвование центристам: конец саги — 50 000 евро перекочуют в госказну

Кюннапу было назначено наказание в виде 200 часов общественно-полезных работ, за организацию которых отвечает Таллиннская тюрьма.

Юхасте суд обязал заплатить 5000 евро целевому учреждению Tartu Ülikooli Kliinikumi Lastefond. Предназначавшиеся для Центристской партии 50 000 евро перекочуют в государственную казну.

Каталина Порро на первом заседании себя виновной не признала. Тем не менее, женщина согласилась на предложенное прокуратурой соглашение, которое судья сегодня подтвердил. Ее наказание составило 2440 евро, которые ей не придется выплачивать, если в течение года она не совершит другого преступления. Также Порро должна выплатить штраф в размере 876 евро.

Скандал вокруг особо крупного пожертвования разгорелся почти два года назад, когда в январе 2020 года Яна-Хелен Юхасте сделала Центристской партии два пожертвования по 25 000 евро каждое. Когда были обнародованы отчеты о финансировании партий, то пожертвование на общую сумму в 50 000 евро сразу привлекло внимание, так как было непонятно, каким образом Юхасте могла пожертвовать из своих доходов настолько крупную сумму. Тем более, что партиям крайне редко жертвуют десятки тысяч евро за раз.

Изначально Юхасте заявила, что пожертвованные партии деньги она получила от бывшего мужа. Мол отец прислал своему 15-летнему сыну, в воспитании которого не участвовал, 50 000 евро, а мать с сыном порешали, что им и без этих денег хорошо, и начали думать, куда их пожертвовать. Конечно же, из всех возможных организаций, нуждающихся в пожертвованиях, они выбрали Центристскую партию.

Комиссия по надзору за финансированием партий стала расследовать обстоятельства вокруг пожертвования, а в апреле прошлого года уголовное расследование начала и Центральная криминальная полиция. Для выяснения правды были организованы слежка и прослушка. Таким образом удалось выяснить, что пожертвование Юхасте сделала по просьбе Кюннапа.