Анетт Контавейт: я очень разочарована тем, как играла сегодня

В интервью корреспонденту Delfi после игры Контавейт: ”Эту игру можно резюмировать так, просто я сделала слишком много невынужденных ошибок. Я не чувствовала мяч. Я пыталась найти разные варианты работы с мячом, но ничего не проходило. Я определенно недовольна тем, как сложилась игра сегодня”.