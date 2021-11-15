15.11.2021, 09:16
Анетт Контавейт: я очень разочарована тем, как играла сегодня(3)
Лучшая эстонская теннисистка Анетт Контавейт прокомментировала поражение от испанки Гарбине Мугурусы в рамках итогового чемпионата WTA 4:6, 4:6.
В интервью корреспонденту Delfi после игры Контавейт: ”Эту игру можно резюмировать так, просто я сделала слишком много невынужденных ошибок. Я не чувствовала мяч. Я пыталась найти разные варианты работы с мячом, но ничего не проходило. Я определенно недовольна тем, как сложилась игра сегодня”.
Несмотря на поражение, эстонка во вторник сыграет в полуфинале турнира, где встретится либо с белоруской Ариной Сабаленко, либо с гречанкой Марией Саккари.