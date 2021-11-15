Победителей ждут призы! Все желающие приглашаются принять участие в викторине в честь Дня гражданина

Викторина проводится с 15 по 28 ноября и сосредоточена на увлекательных фактах, событиях и жизни в Эстонии. На вопросы викторины можно ответить на домашней странице Фонда интеграции.

”Викторина в честь Дня гражданина пользуется большой популярностью. В последние годы в викторине принимало участие около 5000 человек в год”, — сказала руководитель Фонда интеграции Ирене Кяосаар. ”В День гражданина всем стоило бы хоть ненадолго задуматься над тем, что значит быть гражданином — о сопутствующих этому статусу преимуществах и обязанностях, ведь в повседневной жизни мы этого часто не делаем. Верю, что наша викторина поможет пополнить багаж знаний о нашей стране и этим будет способствовать созданию более сплоченного общества”, — добавила Ирене Кяосаар.

На вопросы викторины можно ответить на домашней странице Фонда интеграции https://integratsioon.ee/ru/viktorina-v-chest-dnya-grazhdanina.

Викторина проводится на эстонском языке и состоит из 50 вопросов. Всего на ответы отводится 60 минут.

Отвечая на вопросы викторины, нельзя возвращаться к предыдущим вопросам и исправлять данные ранее ответы. Участие в викторине предполагает наличие Интернета и хорошо работающего компьютера или смарт-устройства.

После 28 ноября участникам по электронной почте будут отправлены правильные ответы. В начале декабря десять участников викторины, которые наберут больше всего баллов, будут награждены призами.

Интернет-викторину, посвященную Дню гражданина, Фонд интеграции проводит с 2003 года. В этом году викторина пройдет в 19 раз. Проведение викторины поддерживает Министерство культуры.

День гражданина отмечается 26 ноября c 1998 года. Его цель заключается в том, чтобы помочь осознанию статуса гражданина и способствовать росту информированности о правах и обязанностях гражданина. 26 ноября 1918 года Земский совет принял постановление об эстонском гражданстве, в результате чего впервые было создано юридическое понятие ”гражданин Эстонии”.