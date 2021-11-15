В аварии на шоссе Таллинн-Тарту пострадали три человека

В 19:08 произошла авария на 172 км шоссе Таллинн-Тарту-Выру-Лухамаа в Тартумаа, где 39-летний мужчина на легковом автомобиле Saab оказался на встречной полосе участка дороги, где происходят ремонтные работы, и столкнулся с ехавшим навстречу легковым автомобилем Peugeot 5008.