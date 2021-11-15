15.11.2021, 07:34
В аварии на шоссе Таллинн-Тарту пострадали три человека(1)
Foto: Raido Vint
Вчера в аварии на шоссе Таллинн-Тарту пострадали три человека.
В 19:08 произошла авария на 172 км шоссе Таллинн-Тарту-Выру-Лухамаа в Тартумаа, где 39-летний мужчина на легковом автомобиле Saab оказался на встречной полосе участка дороги, где происходят ремонтные работы, и столкнулся с ехавшим навстречу легковым автомобилем Peugeot 5008.
Водитель Peugeot (50-летний мужчина), пассажир (55-летняя женщина) и пассажир Saab (37-летняя женщина) были доставлена в Клинику Тартуского университета.