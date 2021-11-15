С сегодняшнего дня стартует масштабное исследование личности Генного фонда

Более подробную информацию об участии в исследовании можно найти на странице исследования. ”У каждого генного донора есть возможность узнать что-то новое о себе и тем самым внести свой вклад в развитие науки”, — сказал научный сотрудник экспериментальной психологии Уку Вайник, который является одним из руководителей исследования. Цель исследования личности, которое Эстонский Генный фонд Тартуского Университета проводит в сотрудничестве с Институтом психологии заключается в том, чтобы выяснить, какой жизненный опыт и какие гены формируют черты личности и как черты личности выражаются в здоровье.

Личность играет важную роль практически во всех сферах жизни. Понимание этого поможет принимать более правильные решения, например, при выборе места работы. По словам профессора экспериментальной психологии Юри Аллика, в типичных ситуациях у людей есть личностная склонность чувствовать, думать или действовать определенным образом, например, что и как кушать, как проводить отпуск или насколько строго соблюдать рекомендации врача. ”Как сложится конкретный жизненный путь человека и что с ним случится в жизни, зависит, помимо многих других факторов, от предрасположенностей или склонностей человека, таких как склонность испытывать негативные эмоции или быть открытым к новому опыту — изучение этого необходимо при планировании как персонализированной медицины, так и других средств, необходимых для жизни”, — сказал Аллик.