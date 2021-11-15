Новости Эстонии
15.11.2021, 08:20

С сегодняшнего дня стартует масштабное исследование личности Генного фонда

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Foto: Argo Ingver
С сегодняшнего дня более 200 000 генных доноров смогут принять участие в уникальном в мире исследовании личности, которое проливает свет на взаимосвязь между личностью, генами, опытом и здоровьем. Сразу после заполнения онлайн-анкеты участники получат персональную интерпретацию результатов о своих ключевых личностных качествах.

Более подробную информацию об участии в исследовании можно найти на странице исследования. ”У каждого генного донора есть возможность узнать что-то новое о себе и тем самым внести свой вклад в развитие науки”, — сказал научный сотрудник экспериментальной психологии Уку Вайник, который является одним из руководителей исследования. Цель исследования личности, которое Эстонский Генный фонд Тартуского Университета проводит в сотрудничестве с Институтом психологии заключается в том, чтобы выяснить, какой жизненный опыт и какие гены формируют черты личности и как черты личности выражаются в здоровье.

Институт геномики Тартуского Университета

Личность играет важную роль практически во всех сферах жизни. Понимание этого поможет принимать более правильные решения, например, при выборе места работы. По словам профессора экспериментальной психологии Юри Аллика, в типичных ситуациях у людей есть личностная склонность чувствовать, думать или действовать определенным образом, например, что и как кушать, как проводить отпуск или насколько строго соблюдать рекомендации врача. ”Как сложится конкретный жизненный путь человека и что с ним случится в жизни, зависит, помимо многих других факторов, от предрасположенностей или склонностей человека, таких как склонность испытывать негативные эмоции или быть открытым к новому опыту — изучение этого необходимо при планировании как персонализированной медицины, так и других средств, необходимых для жизни”, — сказал Аллик.

Личностные качества в основном делятся на пять групп, называемых Большой пятеркой: экстраверсия, невротизм, открытость, социальность и сознательность — в каждую группу, в свою очередь, входит множество более специфичных качеств. По словам заместителя профессора психологии Эдинбургского университета и соруководителя исследования Рене Мыттуса, взаимосвязь жизненного опыта и большинства связанных с чертами личности генов еще предстоит открыть. Однако очевидно, что они обширны и для каждой черты личности эти отношения во многом уникальны. Таким образом, для прорыва необходимо столь масштабное и тщательное исследование, как исследование личности Генного фонда. Это исследование также позволяет более точно описать, как личностные черты проявляются на состоянии здоровья.

Институт геномики Тартуского Университета

Принять участие в исследовании приглашаются все генные доноры — чем больше участников, тем более уникальными будут данные о личностных качествах, генах, жизненном опыте и здоровье разных людей.

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