18-летняя нарвитянка стала чемпионкой Европы по кикбоксингу среди юниоров

В финальном поединке спортсменка сборной Эстонии встретилась с соперницей из России, пишет RusERR со ссылкой на пресс-службу Эстонского союза кикбоксинга.

"Саша провела поединок тактически правильно, не давая сопернице зарабатывать очки своевременно проведёнными контратаками, используя комбинационные атаки, грамотно используя как удары руками, так и лоу-кики. В свойственной Саше манере очки приносили и удары бэк-фист с разворота, а также хай-кик и спиннинг бэк-кик. Соперница при этом атаковала мало, удары наносила не результативно", - так охарактеризовали бой в Союзе кикбоксинга.