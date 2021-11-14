Другие виды
14.11.2021, 17:02

18-летняя нарвитянка стала чемпионкой Европы по кикбоксингу среди юниоров

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Фото носит иллюстративный характер
Фото носит иллюстративный характер
Pixabay
Уроженка Нарвы, воспитанница клуба Konkiro Саша Джикаева (18) завоевала золотую медаль на чемпионате Европы по кикбоксингу для кадетов и юниоров, который проходил черногорской Будве с 5 по 14 ноября.

В финальном поединке спортсменка сборной Эстонии встретилась с соперницей из России, пишет RusERR со ссылкой на пресс-службу Эстонского союза кикбоксинга.

Нарвитянка лидировала по очкам в каждом раунде и одержала уверенную победу со счетом 3:0.

"Саша провела поединок тактически правильно, не давая сопернице зарабатывать очки своевременно проведёнными контратаками, используя комбинационные атаки, грамотно используя как удары руками, так и лоу-кики. В свойственной Саше манере очки приносили и удары бэк-фист с разворота, а также хай-кик и спиннинг бэк-кик. Соперница при этом атаковала мало, удары наносила не результативно", - так охарактеризовали бой в Союзе кикбоксинга.

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