ФОТО | Таави Рыйвас снова угодил в секс-скандал. Его жена в свадебном платье показала всем средний палец

Также в сториз Луизы Рыйвас в Instagram выставлена фотография, на которой женщина изображена в свадебной платье и показывающей в камеру средний палец. Снимок сопровожден тегом #unfuckwithable, которым Рыйвас хочет сказать общественности, что ее происходящее не волнует.