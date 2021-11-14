14.11.2021, 14:42
ФОТО | Таави Рыйвас снова угодил в секс-скандал. Его жена в свадебном платье показала всем средний палец
Foto: Karli Saul
На днях вокруг бывшего премьер-министра Эстонии Таави Рыйваса разгорелся очередной скандал с домогательствами. Сам Рыйвас и его жена Луиза Рыйвас кажутся безмятежными и опубликовали в социальных сетях милые семейные фотографии, сделанные сегодня, в День отца, пишет Kroonika.
Также в сториз Луизы Рыйвас в Instagram выставлена фотография, на которой женщина изображена в свадебной платье и показывающей в камеру средний палец. Снимок сопровожден тегом #unfuckwithable, которым Рыйвас хочет сказать общественности, что ее происходящее не волнует.