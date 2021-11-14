Молодежь Пыхья-Таллинна получит светоотражатели

”Мы каждый год напоминаем молодежи Пыхья-Таллинна, что отражатель — это самый простой способ сделать себя заметней в темное время суток. Светоотражатель надо прикреплять на высоте 30-80 см от поверхности земли — так свет от фар транспортного средства попадает на светоотражатель и тот, в свою очередь, отражает свет водителю”, сказала старейшина Пыхья-Таллинна Мануэла Пихлап.