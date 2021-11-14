Грустная, но поучительная история: жительница Эстонии попалась на удочку мошенников, лишилась 50 000 евро и может остаться без квартиры(120)
Антонине уже 80 лет. Сама она, осознавая всю плачевность своего положения и собственную наивность, не сдерживается в выражениях: ”Старая дура, влезла туда, куда никто не просил. А теперь оказалась в очень затруднительном положении: без денег, в долгах”.
Заманчивое предложение
”В прошлом году я увидела в интернете объявление, в котором предлагалось заработать, — рассказывает женщина. — ”Приходите к нам на платформу, начинайте зарабатывать, зайдите, поговорите…” Я нажала, зарегистрировалась, ввела свои данные. Со мной связался специалист, стал все объяснять, мне открыли лицевой счет. Нужно было внести какую-то небольшую сумму и с нее начать зарабатывать”.
Так как денег пенсионерка вносила много и не за один раз, то первую внесенную сумму точно не помнит — кажется, что-то около 200 евро.
”Потом они добавили к этой сумме, она округлилась — вроде как, система работает, — сделала тогда для себя вывод Антонина. — Потом стали предлагать еще добавить, еще и еще. Я добавляла, естественно. Затем они придумали один ход, у меня даже есть от них гарантийное письмо, что они обязуются мне выплатить деньги. А потом и еще одно письмо, что я 64 000 заработала, но надо снова заплатить определенную сумму, и мне пошлют все деньги. До сих пор шлют…”
Естественно, женщина не получила ни цента с ”платформы” за весь год. Она пыталась снять деньги, но у нее ни разу ничего не вышло.
”Цифры на счету менялись, все время шли вверх. Периодически меня просили что-то заплатить, я снова посылала деньги, так это все и тянулось. Я заходила на свой расчетный счет, сумма увеличивалась. Сама я на платформе не работала, ничего не делала, это все они пользовались моими деньгами и зарабатывали. Цифры-то были, ничего не могу сказать. Но тот товарищ, который со мной связывался, в какой-то момент исчез, коронавирус у него был. После него на том же месте было еще четыре консультанта. И каждый: ”За это надо заплатить, за то надо заплатить”. А потом и четвертый исчез. И на сегодня этой фирмы не существует. Я заходила туда — сайта больше нет”, — констатирует Антонина.
Заработок в долг
Она приводит последнюю запись с сайта — цифры, которые, по ее словам, специалисты заработали для нее на платформе: капитал — 38 340 долларов, депозит — 50 481,42 доллар, денежные средства — 125 110,81 долларов. По подсчетам пенсионерки, сама она внесла ”на платформу” не меньше 50 000 евро.
”Чтобы платить за все услуги и потом снять всю сумму, я платила деньги. Сначала свои, потом занимала у подруги. Оказалось, что она тоже брала в долг, чтобы дать мне. По крайней мере, 18 000 евро были взяты взаймы. Подруга знала, для чего мне нужны эти суммы, и надеялась, что мы заработаем. Говорила, что я смогу отдать, когда придут мои деньги, — объясняет пенсионерка. — Теперь мне говорят продать квартиру, чтобы хотя бы расплатиться по долгам. Я продавать не хочу. Живу одна в маленьком городе, дети в России, а я не уехала, потому что муж в земле. Дети кое-что знают, отругали, дочка старшая посылала больше тысячи евро, но я-то их отдала товарищам этим. Сейчас уже у меня долги и по квартплате, но свою ”хрущевку” продавать не хочу. В нашем маленьком городе за нее предлагают такие смешные деньги, что даже толка нет”.
Весной, вспоминает пенсионерка, она ходила с подругой в полицию, подала заявление, но о ходе дела ей ничего не известно.
”Теперь переживаю, как с меня долги будут взыскивать, — заключает Антонина. — Вдруг и правда квартиры лишат по суду? Какие с меня долги, у меня пенсия 544 евро? Они же не могут 100 лет получать с меня понемногу”.
Квартиру на торги
Юрист Данил Липатов, руководитель Progressor Õigusbüroo, говорит, что у кредиторов, безусловно, есть право представить против женщины требование в суд. Но гражданское исковое производство предполагает, что истец (в данном случае кредитор) обязан доказать обоснованность своего требования.
”Из рассказа читательницы непонятно, как оформлялись долговые обязательства между ней и ее подругой и как оформлялись такие же отношения между подругой и ее знакомыми, кто передавал ей деньги. Были ли оформлены расписки на передачу денег, обговаривалось ли целевое использование займа и условия возврата. Скорее всего, речь идет о разных долговых отношениях. С одной стороны Антонина и ее подруга и с другой — подруга и ее знакомые, которые передавали ей деньги”, — уточняет Липатов.
Он отмечает, что факт передачи денег можно подтвердить или распиской, или банковским платежным поручением. При наличии указанных документов для суда не составит труда вынести решение о взыскании задолженности.
”На основании вступившего в силу судебного решения можно открыть исполнительное производство, в рамках которого может быть арестовано регистровое имущество, сбережения на счетах, — добавляет Данил Липатов. — Если сбережений нет, и единственное имущество должника — квартира, то ее, безусловно, могут выставить на торги. И стоит учесть, что в ходе торгов квартира может быть продана за сумму ниже рыночной стоимости. Если эта сумма не покроет долг полностью, то исполнительное производство будет длиться и остаток требования может быть взыскан с дохода лица, в том числе и с пенсии”.
Без шанса вернуть деньги
В полиции давно знакомы со схемой мошенничества под видом инвестирования. Только в этом году жители Эстонии таким образом лишились больше двух миллионов евро.
”Инвестирование — это, по сути, передача своих денег чужому человеку. Инвестирование даже посредством настоящих, работающих финансовых учреждений всегда связано с риском, это надо четко осознавать, когда вы принимаете решение инвестировать свои сбережения в акции, ценные бумаги или криптовалюту”, — обращает внимание руководитель криминального бюро Лыунаской префектуры Райн Восман.
Он говорит, что инвестировать следует ровно сколько, сколько вы, в принципе, готовы потерять, ведь инвестиция может себя не оправдать, и вы потеряете в деньгах, либо окупится, и вы заработаете прибыль.
”В случае же с мошенничествами под предлогом инвестиций надо понимать, что возможности заработать прибыль или даже возможности вернуть свои деньги нет и никогда не было — мошенники не вернут вам вложенных денег и будут под разными предлогами требовать новых вложений, даже, например, под предлогом оплаты работы ”брокера”, который якобы потратил на вас свое время, — предупреждает Восман. — Если к вам на улице подойдет незнакомый человек и попросит помочь материально, вы, имея возможность, можете дать ему какую-то сумму денег. Но если этот незнакомец предложит инвестировать крупную сумму, это предложение, скорее всего, будет отвергнуто”.
Таким же принципом, по словам руководителя криминального бюро Лыунаской префектуры, надо руководствоваться, если предложение инвестировать вы получите или сами найдете в интернете, на форуме, в социальных сетях или от нового знакомого в ”Тиндере”, тем более если предложение обещает доход, никак не соответствующий настоящей рыночной ситуации. Ведь известно, не все то золото, что блестит.
Сайты выглядят достоверно
”Однако визуально эти сайты выглядят достаточно достоверно, ”маклеры, брокеры и специалисты” объясняют все умными словами и сложно, приводят для убедительности цифры, суммы и проценты, чтобы человек поверил в выгодность сделки. Если у заинтересовавшегося потенциального клиента нет своих сбережений, его убеждают взять в долг у близких или в фирме быстрых кредитов, обещая, что прибыль поступит быстро и ее будет достаточно и для выплаты кредита, и для своих нужд”, — описывает типичную схему Райн Восман.
Он добавляет, что под воздействием этих обещаний люди скачивают на компьютер дающие мошенникам дистанционный доступ программы AnyDesk и TeamViewer, которые позволяют мошенникам практически беспрепятственно оперировать личными данными жертвы. Например, мошенники могут взять на имя человека без его ведома быстрые кредиты и перевести деньги на подконтрольные им счета.
”Важно до того, как передать неизвестным свои данные или сделать перевод, провести основательную проверку этой платформы, зачастую в интернете уже есть немало отзывов от обманутых людей. Спросите совета близких, друзей, веб-констебля, финансовой инспекции, своего банка, главное — не принимать поспешных решений”, — замечает Восман.