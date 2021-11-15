Не так велик рост, как его малюют. Повышение минималки на 70 евро: налоги, инфляция и рост цен "съедят" почти все(2)
• Прибавка в 70 евро может оказаться повышением просто на бумаге
• По прогнозам экономистов, 80% от прибавки к минималке ”съест” инфляция
Новость о том, что минимальная зарплата преодолела предел в 600 евро и теперь составит аж 624 евро в месяц, порадовала многих. Ведь в прошлом году минималку из-за вызванного пандемией кризиса не повышали. Однако когда ”МК-Эстония” спросила у экономистов, сколько составит реальный рост в сравнении с инфляцией, то картина оказалась уже не столь радужной.
Хотели как лучше
В августе правительство сообщило об исследовании, которое провели специалисты Центра исследований RAKE при Тартуском университете и в ходе которого было изучено, как рост минимальной зарплаты может повлиять на жителей Эстонии. Согласно исследованию, повышение минималки должно снизить разницу в доходах людей разных слоев и уменьшить риск ряда жителей Эстонии оказаться на грани бедности. Разница в доходах мужчин и женщин, а также людей разного возраста и национальности тоже должна уменьшиться.
По статистике, в Эстонии около 21 000 человек получает минимальную зарплату, и эта цифра за последние годы не менялась. В основном минималку платят на микропредприятиях и в небольших фирмах — как правило, работающих в сфере строительства и торговли. По поводу сферы строительства специалисты, кстати, убеждены: во многом это лидирование вызвано зарплатами в конвертах.
Чаще всего минимальный оклад платят в Ида-Вирумаа. Реже всего минималку платят в сфере высоких технологий, где априори самые высокие зарплаты.
Повышение минимального оклада до 624 евро, по мнению представителя Центрального союза профсоюзов Пеэпа Петерсона, должно улучшить материальное положение наименее обеспеченных групп населения страны.
”Для рабочих мест, где низкие зарплаты, очень быстрый рост зарплат может стать роковым, — сказал исполнительный директор Центрального союза работодателей Арто Аас. — Поэтому повышение минимальной зарплаты должно быть постепенным и соответствовать общему развитию экономики и росту окладов, чтобы люди успевали переучиваться, чтобы не было нехватки рабочей силы”.
Также в связи с ростом минималки могут вырасти доходы и тех, кто получает не 584 евро, но близко к этому. По последним данным, оклады в размере 642 евро (то есть на 10% больше минимальной зарплаты) в Эстонии в разные годы получали 31–37 тысяч человек. Затронет повышение и высокооплачиваемых работников. Ведь с небольшой задержкой должны вырасти и зарплаты остальных. Специалисты подсчитали: каждый евро, на который вырастет минималка, приведет к росту средней зарплаты на 17 центов. Таким образом, средняя зарплата должна тоже вскоре вырасти на 11,9 евро.
Рост минималки увеличит также нижнюю ставку социального налога.
Подсчитали — прослезились
Аналитик отдела фискальной политики Министерства финансов Маргус Тувикене отмечает: по данным Налогово-таможенного департамента, в 2021 году минимальную зарплату получали 20 100 человек, и 92% из них работали в частном секторе.
”Еще 13 100 человек получали чуть больше — их оклад был на 5% выше минималки, и 5100 человек получали на 5% меньше минималки, — приводит цифры он. — Ожидается, что благодаря повышению минимальной зарплаты в 2022 году по сравнению с 2021 годом поступит на 18 миллионов евро больше налогов”.
Что же касается реальной пользы для людей, то из прибавки в 70 евро мы вычитаем налоги и получаем, что жители Эстонии, чей оклад до этого был 584 евро в месяц нетто, будут теперь получать на 54 евро больше.
”То есть нетто-прибавка в 2022 году составит 9,8%, — говорит специалист. — В то же время кумулятивное изменение индекса потребительских цен в 2021–2022 гг, согласно весеннему прогнозу Министерства финансов, составит 7,7%. Это значит, что, по прогнозу, инфляция ”съест” 80% прибавки к минимальной зарплате”.
Но, подчеркивает он, предположения весеннего экономического прогноза Минфина зафиксировали в конце августа, так что прогноз на самом деле не учитывает тот резкий скачок цен на энергию, который мы наблюдали в последние два месяца.
”Нужно также помнить, что у людей с низким доходом львиная доля денег уходит на плату за жилье, в том числе — электроэнергию и отопление, — подчеркивает он. — Но сейчас сложно сделать окончательные выводы, сколько из повышения минимальной зарплаты заберет себе вдобавок рост цен”.
Экономист Петер Зашев также отмечает, что инфляция вполне может ”съесть” всю прибавку к минималке.
”И, наверное, так и сделает — учитывая, сколько денег напечатали в Европе и США!” — констатирует специалист.