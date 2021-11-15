Не так велик рост, как его малюют. Повышение минималки на 70 евро: налоги, инфляция и рост цен "съедят" почти все

Новость о том, что минимальная зарплата преодолела предел в 600 евро и теперь составит аж 624 евро в месяц, порадовала многих. Ведь в прошлом году минималку из-за вызванного пандемией кризиса не повышали. Однако когда ”МК-Эстония” спросила у экономистов, сколько составит реальный рост в сравнении с инфляцией, то картина оказалась уже не столь радужной.

Хотели как лучше

В августе правительство сообщило об исследовании, которое провели специалисты Центра исследований RAKE при Тартуском университете и в ходе которого было изучено, как рост минимальной зарплаты может повлиять на жителей Эстонии. Согласно исследованию, повышение минималки должно снизить разницу в доходах людей разных слоев и уменьшить риск ряда жителей Эстонии оказаться на грани бедности. Разница в доходах мужчин и женщин, а также людей разного возраста и национальности тоже должна уменьшиться.

По статистике, в Эстонии около 21 000 человек получает минимальную зарплату, и эта цифра за последние годы не менялась. В основном минималку платят на микропредприятиях и в небольших фирмах — как правило, работающих в сфере строительства и торговли. По поводу сферы строительства специалисты, кстати, убеждены: во многом это лидирование вызвано зарплатами в конвертах.

Чаще всего минимальный оклад платят в Ида-Вирумаа. Реже всего минималку платят в сфере высоких технологий, где априори самые высокие зарплаты.

Повышение минимального оклада до 624 евро, по мнению представителя Центрального союза профсоюзов Пеэпа Петерсона, должно улучшить материальное положение наименее обеспеченных групп населения страны.

”Для рабочих мест, где низкие зарплаты, очень быстрый рост зарплат может стать роковым, — сказал исполнительный директор Центрального союза работодателей Арто Аас. — Поэтому повышение минимальной зарплаты должно быть постепенным и соответствовать общему развитию экономики и росту окладов, чтобы люди успевали переучиваться, чтобы не было нехватки рабочей силы”.