Число случаев выплаты возмещения по страхованию жилья при пожаре увеличилось на треть

По словам Юлли Рейметс, руководителя отдела профилактики ущерба Союза страховых обществ Эстонии, в этом году произошло на треть больше пожаров по сравнению с прошлым годом. ”Всё больше пожаров случается из-за неисправностей электрооборудования, о чем говорит и статистика Спасательного департамента. Часто возгорание начинается с системы отопления, из-за использования открытого огня, курения или электрического устройства”, — рассказала Рейметс.

Рейметс подчеркнула, что защитить жизнь, здоровье и имущество при пожаре поможет закрытая огнеупорная дверь. ”Противопожарная дверь препятствует распространению огня из одного помещения в другое, в том числе в домах. В многоквартирном доме каждая квартира представляет собой противопожарную зону, поэтому входная дверь квартиры должна препятствовать распространению огня”, — объяснила Рейметс.

Необходимо устанавливать противопожарную дверь в котельной, если в ней находится газовое отопительное оборудование общей мощностью более 35 кВт и отопительное оборудование на жидком или твердом топливе общей мощностью более 25 кВт. Огнеупорные двери также должны быть в подвале и на чердаке многоквартирного дома.

Руководитель отдела урегулирования убытков Gjensidige Маарика Мюрк отметила, что в августе при взрыве газа в многоквартирном доме по улице Яама в Тарту пострадали в том числе и двери квартир. ”В ходе ремонта в 15 квартирах установили новые огнеупорные двери, которые при подобных происшествиях препятствуют распространению огня из одной квартиры в другую через подъезд”, — сообщила Мюрк.

Она напомнила, что со следующего года, помимо дымового датчика, также становится обязательной установка датчика угарного газа в домах, где есть печь, плита с дровяным отоплением или камин. В домах с газовым оборудованием, соединенным с трубой, датчик угарного газа обязателен уже сейчас.