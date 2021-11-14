Экономика
14.11.2021, 21:50

Число случаев выплаты возмещения по страхованию жилья при пожаре увеличилось на треть

 
Jaama 77 plahvatus saatis väga raskes seisus haiglavoodisse viis väljakutsele reageerinud ametnikku.
Jaama 77 plahvatus saatis väga raskes seisus haiglavoodisse viis väljakutsele reageerinud ametnikku.
Foto: Argo Ingver
Согласно статистике Союза страховых обществ, за девять месяцев этого года было выплачено возмещение по страхованию жилья за 422 пожара на сумму 7 млн евро. В прошлом году за 414 страховых случаев, связанных с пожарами, было выплачено возмещение в сумме 9,4 млн евро.

По словам Юлли Рейметс, руководителя отдела профилактики ущерба Союза страховых обществ Эстонии, в этом году произошло на треть больше пожаров по сравнению с прошлым годом. ”Всё больше пожаров случается из-за неисправностей электрооборудования, о чем говорит и статистика Спасательного департамента. Часто возгорание начинается с системы отопления, из-за использования открытого огня, курения или электрического устройства”, — рассказала Рейметс.

Рейметс подчеркнула, что защитить жизнь, здоровье и имущество при пожаре поможет закрытая огнеупорная дверь. ”Противопожарная дверь препятствует распространению огня из одного помещения в другое, в том числе в домах. В многоквартирном доме каждая квартира представляет собой противопожарную зону, поэтому входная дверь квартиры должна препятствовать распространению огня”, — объяснила Рейметс.

Необходимо устанавливать противопожарную дверь в котельной, если в ней находится газовое отопительное оборудование общей мощностью более 35 кВт и отопительное оборудование на жидком или твердом топливе общей мощностью более 25 кВт. Огнеупорные двери также должны быть в подвале и на чердаке многоквартирного дома.

Руководитель отдела урегулирования убытков Gjensidige Маарика Мюрк отметила, что в августе при взрыве газа в многоквартирном доме по улице Яама в Тарту пострадали в том числе и двери квартир. ”В ходе ремонта в 15 квартирах установили новые огнеупорные двери, которые при подобных происшествиях препятствуют распространению огня из одной квартиры в другую через подъезд”, — сообщила Мюрк.

Она напомнила, что со следующего года, помимо дымового датчика, также становится обязательной установка датчика угарного газа в домах, где есть печь, плита с дровяным отоплением или камин. В домах с газовым оборудованием, соединенным с трубой, датчик угарного газа обязателен уже сейчас.

”При пожаре самое главное — избежать причинения вреда здоровью и жизни, но после того, как пламя потушено, необходимо проанализировать причины произошедшего”, — рассказал руководитель отдела по имущественному ущербу ERGO Эрко Макиенко. ”Зачастую причиной пожара становятся старая электропроводка и бытовая техника. При реновации дома следует поручить электрику проверить все провода, выключатели, розетки и прочее электрооборудование”, — сказал Макиенко.

”Особенно внимательными нужно быть при установке нового оборудования в старых зданиях, например при установке нового воздушного теплового насоса. Если старая электрическая система не способна работать с новым устройством, оно может перегрузить систему и вызвать возгорание”, — объяснил Макиенко.

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