ИЗ АРХИВА | Оторвались на славу! Таави Рыйвас и члены эстонской делегации устроили в Малайзии ”дикую вечеринку”

В конце сентября часть делегации чиновников Фонда содействия развитию предпринимательства (EAS) устроили в Малайзии вечеринку, на которой происходили, мягко говоря, непристойные вещи. В делегацию входил и бывший премьер-министр Эстонии и реформист Таави Рыйвас, пишет Eesti Päevaleht.

18 сентября делегация из 34 членов отправилась в десятидневную деловую поездку в Малайзию и Сингапур. В поездку отправилась и жена Рыйваса Луиза, которая оплатила свои расходы из собственного кармана. В то время, когда делегация была в Малайзии, она отдыхала на Бали. В Малайзию вообще поехали лишь часть членов делегации, которые однако за один проведенный там вечер (21 сентября) успели оставить об Эстонии крайне негативное впечатление.

После официальной части часть членов делегации отправились расслабиться в баре, позвав с собой работающих в Малайзии эстонцев и новых знакомых из местных, в основном женщин. Один из делегатов пригласил и эстонку Катрин (настоящее имя редакции известно), которая недавно переехала в Малайзию. Именно с ней и произошел самый серьезный из известных инцидентов той ночи.

В первом заведении все вели себя довольно сдержанно, но потом компания переместилась в другой бар. Он находится на крыше отеля и посередине помещения красуется большой голубой бассейн.

Атмосфера становилась все более свободной. Компания рассредоточилась по двум столам. Коктейли из крепкого алкоголя, музыка, танцы. Вечеринка стремительно набирала обороты. Настолько стремительно, что один из чиновников пролил на свою собеседницу напиток, сказав, что хотел сделать ее мокрой. Или настолько, что другой член делегации при неясных обстоятельствах толкнул стоявшую рядом женщину в бассейн, в результате чего пострадала ее одежда и все, что было у нее с собой. Виновник, когда протрезвел, пообещал компенсировать ущерб, последовало наказание и от EAS.