Где есть шанс быстрее попасть к частным врачам–специалистам за счет Больничной кассы

У Больничной кассы нет данных, к каким специалистам ”выстраиваются” самые длинные очереди в целом по стране. Статистику можно посмотреть по конкретным учреждениям, регионам и областям лечения. И по этой статистике очевидно, что наиболее долгое ожидание приемов к разным специалистам приходится на Таллиннские медучреждения и Клиникум Тартуского университета . Как вариант, можно обращаться к врачам в менее загруженных медучреждениях, чтобы быстрее попасть на прием.

”Мы ищем возможность организовать работу семейных врачей также в вечернее время и на выходных в тех городах, где работают группы семейных врачей. Приемы вне рабочего времени снизят нагрузку на отделения экстренной помощи в больницах”, — говорит Купченкова.

”Важно, чтобы человек максимум за 24 часа до приема сообщал, что не может прийти. В таком случае другой пациент сможет быстрее попасть на прием”, — говорит Купченкова.

И еще один фактор — ”прогул” приема, когда пациент не является в назначенное время к врачу. По оценке лечебных учреждений, такие визиты составляют около 10–15%.

”Играют роль и личные предпочтения пациента, который зачастую хочет попасть в конкретное медучреждение или к конкретному врачу, а другие учреждения или врачи того же профиля его не интересуют”, — говорит специалист по коммуникациям Больничной кассы Маргарита Купченкова.

Время ожидания приема к врачу-специалисту зависит от разных факторов. В частности, это планирование работы в каждом конкретном медучреждении, например — как много времени учреждение выделяет на первичные приемы, как много бронирует для экстренных и повторных приемов, какая загруженность у врачей, помещений и аппаратуры.

Но не все частные врачи и поликлиники присоединены к этой системе. К некоторым можно записаться лишь на сайте самого учреждения или по телефону. В общей дигирегистратуре эти врачи не отображаются. Таким образом, есть вероятность, что к одним частным врачам очередь может оказаться короче, нежели к другим.

Общей системы очередей, охватывающей все медицинские учреждения, в стране нет. Большинство государственных и многие частные клиники ведут запись через дигирегистратуру, в которую можно попасть, зайдя в свой личный кабинет на сайте digilugu.ee. Имея направление к врачу-специалисту (если оно требуется), можно выбрать подходящее время приема в любом предложенном медучреждении по всей Эстонии.

”У нас, к сожалению, нет данных, насколько наши частные партнеры помогают сократить очереди к специалистам. Есть врачи, к которым очередь у наших партнеров (частных врачей. — Прим.ред.) короче, чем в больничных сетях. У разных специалистов очереди очень отличаются. В то же время у одинаковых специалистов в разных учреждениях очередь может сильно отличаться”, — говорит Купченкова.

Правда, практика зачастую показывает, что и у частных специалистов очередь условно бесплатных номерков не намного короче, чем в государственных поликлиниках. Но здесь все зависит от профиля специалиста и местонахождения медучреждения.

Если вы хотите попасть на прием к врачу-специалисту, но время ожидания в региональных больницах и поликлиниках вас не устраивает, попробуйте обратиться в частные учреждения, у которых также есть договор с Больничной кассой, и визит обойдется всего в 5 евро.

”Даже если семейный врач сделал направление к конкретному специалисту или в конкретное медучреждение, всегда стоит поинтересоваться наличием свободных номерков в других местах. Пациент может пойти на прием в любое лечебное учреждение по всей Эстонии. Кроме крупных больниц Больничная касса оплачивает приемы и в небольших поликлиниках”, — отмечает Маргарита Купченкова.

Например, первое бесплатное время на прием к гастроэнтерологу в дигирегистратуре предлагается уже на следующий день в Пярнуской больнице. Спустя 10 дней есть время в Раквереской больнице. Затем, через 30–40 дней, есть время в Нарвской и Ида-Вирумааской больницах. В Харьюмаа и Тарту до конца года предлагаются лишь платные номерки стоимостью от 45 до 100 евро.

Пробуем позвонить в частную клинику, которой нет в дигирегистратуре. В Estmedica ответили, что графика на февраль у них еще нет, а до тех пор все бесплатные номерки к гастроэнтерологу уже розданы, а платное время предложили на начало декабря. В клинику Med4u, не так давно открывшуюся, платный прием за 85 евро предложили уже через 13 дней. Договора с Больничной кассой у клиники нет, но по направлению семейного врача можно за 10 евро уже в течение недели попасть на гастроскопию.

Бесплатные номерки к глазному врачу также предлагаются уже на следующий день в Валгаской больнице, а через два дня есть время и в Таллинне в частной клинике Carrara, которая отображается в дигирегистратуре. В частной клинике Albinea в Таллинне по телефону предложили время также через два дня, но отметили, что это номерок, от которого кто-то отказался. Возможно, поэтому в дигирегистратуре это свободное время не отображалось, а запись к врачам данной клиники ведется уже на конец ноября.

Номерки к кардиологу в Северо-Эстонской региональной больнице до конца года есть лишь платные. Но в клинике Confido, например, предложили время уже на следующий день, опять же сказав, что это отказной номер, а так у них очереди тоже длинные. В клинике Inromed OÜ в Тарту первое бесплатное время, чтобы прийти на консультацию к кардиологу, предложили через месяц. И отметили, что прием за счет Больничной кассы они используют больше для тех, кому нужна проверка кардиостимулятора, нежели для простых визитов. Но если перезвонить в начале месяца, возможно, будут еще варианты.

Выходит, что ”урвать” свободный номерок и бесплатно попасть к врачу-специалисту пораньше можно, если кто-то в последний момент отказывается от приема, если обращаться в частные клиники, которые еще не ведут прием через общую дигирегистратуру, и если обращаться в медучреждения вне Таллинна и Тарту. Но, к сожалению, и эти хитрости не всегда помогают.