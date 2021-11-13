Пошаговая инструкция: как вести себя в случае ДТП?
Однако этим летом водители Эстонии побили рекорд: с июня по август в Эстонии произошло 8000 ДТП, общий ущерб составил 15 млн евро. Такого не было уже много лет.
Камера перебежала дорогу
Львиная доля ДТП (41%) произошла на парковках, 16% — наезд сзади и 13% — столкновения на перекрестке.
По словам руководителя отдела предотвращения ущербов LKF Юлли Рейметс, этим летом по сравнению с предыдущими годами произошло также больше повреждений придорожных сооружений и столкновений с велосипедистами.
”Так много несчастных случаев на парковке происходит из-за того, что на многих автостоянках парковочные места слишком узкие и не отвечают минимальным требованиям стандарта. Если средняя ширина легкового автомобиля составляет 1,8 метра, а ширина парковочного места — 2,5 метра, то по бокам автомобиля остается всего по 35 сантиметров пространства для маневрирования и открытия двери”, — пояснила Рейметс.
Действующий с 2016 года стандарт обустройства городских улиц содержит рекомендацию относительно ширины парковочного места при торговом центре: не менее 2,7 метра.
Маарика Мюрк, руководитель отдела рассмотрения ущербов Gjensidige, отметила, что по всей Эстонии увеличилось количество несчастных случаев, произошедших как на открытых парковках, так и в парковочных зданиях, независимо от размера парковки.
”Несчастные случаи происходят не только на парковках торговых центров, но и на парковках автозаправочных станций, поликлиник, учреждений культуры, спортивных центров и школ. Все больше происшествий случается на парковках многоквартирных домов”, — сказала Мюрк.
По словам Анти Отсла, руководителя отдела страхования транспортных средств Seesam, увеличилось количество наездов на придорожные сооружения, ограждения, дорожные знаки и столбы уличного освещения.
”Также возникает заметно много ситуаций, когда после заправки заправочный пистолет забывают в баке и уезжают. Самый большой ущерб придорожному сооружению в этом году был нанесен дорожно-транспортным происшествием, в котором транспортное средство врезалось в камеру измерения скорости. Ремонт камеры обошелся в почти 100 000 евро”, — сказал Отсла.
Могут отказать в компенсации
При этом нередки случаи, когда из-за неправильного поведения после ДТП пострадавшему отказывают в компенсации. Например, если аварию должным образом не зафиксировали, то потом страховая фирма может оставить вас без ремонта или компенсации.
Также при возмещении ущерба по обычной дорожной страховке учитывается и роль пострадавшего в нанесенном ему ущербе. Например, на вас наехали сзади, но так как вы торопились на работу, вокруг сигналили недовольные водители других машин или у вас на заднем сиденье рыдал ребенок, то вы быстренько записали контакты другого водителя и разъехались с ним. А потом выясняется, что страховщикам выяснить правду уже не удается. Вы говорите, что на вас наехали сзади, а тот водитель утверждает, что это вы включили
случайно задний ход и покатились прямо на него. В итоге страховая фирма в сложном положении: ваше слово против его слова. И так как сразу ничего не записали, то потом можете остаться без компенсации.
Пошаговая инструкция: как вести себя, если произошло ДТП?
1. Заглушите мотор и включите аварийку. Оцените ситуацию на дороге и при выходе из машины постарайтесь избежать дополнительной опасности
2. Выходя из машины, наденьте светоотражающий жилет. Поставьте на дорогу аварийный треугольник, чтобы предупредить других участников дорожного движения о препятствии и обезопасить движение в месте аварии
3. Если в ДТП пострадал человек, позвоните на номер 112, опишите ситуацию и действуйте согласно указаниям диспетчера
4. Сделайте фото или снимите видео, где будут видны повреждения машин, расположение авто и место происшествия.
5. Заполните бланк с описанием подробностей ДТП и нарисуйте схему. Бланки можно заранее взять у своего страховщика и положить в бардачок. Если бланка ни у кого нет, можно сходить на ближайшую заправку или в ремонтную мастерскую, если они есть поблизости, или воспользоваться обычным листом бумаги. Главное — чтобы оба водителя внесли туда свои личные данные (имя, фамилию, личный код, контактные данные, номер, марку и модель авто) и подписали эту бумагу. Обязательно нужно указать, какие видимые повреждения есть у каждого автомобиля, кратко описать, как произошла авария, и нарисовать схему ДТП. Отдельно нужно написать, кто виновен в ДТП, и виновник должен подписью подтвердить, что согласен взять на себя ответственность.
6. Обязательно обменяйтесь контактами и попросите документ второго участника аварии, чтобы убедиться, что он — тот, за кого себя выдает.
7. Не перемещайте транспортные средства до того, как будут выполнены пункты 4, 5 и 6.
8. Если споров по поводу того, кто виноват в ДТП, нет, то не нужно звонить в полицию, информировать ее о произошедшем, а также вызывать ее на место и ждать, пока приедет патруль. Можно просто заполнить бумаги и разъехаться. Пострадавший потом с этой бумагой может обратиться в свою страховую фирму или страховую фирму виновника ДТП.
9. Если же вы не можете выяснить между собой, кто виноват, или в месте аварии нужно регулировать дорожное движение, или вторая сторона ведет себя агрессивно, или она находится в состоянии алкогольного опьянения, — полицию нужно вызвать.
10. Если вы совершили ДТП, и пострадавший неизвестен — например, вы повредили на парковке чью-то машину, въехали в чей-то забор, врезались в дорожный знак или произошла какая-то другая ситуация, где пострадавшего на месте нет, — наберите 112 и следуйте указаниям диспетчера. Некоторые в подобных случаях оставляют свои контакты под дворником поврежденной машины, но обычно этого недостаточно — да и сильный ветер может унести записку или ее повредит внезапно начавшийся дождь. Поэтому обязательно нужно набрать 112. Ведь если вы этого не сделаете, пострадавший может обратиться в полицию, и вы рискуете получить штраф. Также потом придется самому возмещать ущерб пострадавшему.