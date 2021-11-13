Пошаговая инструкция: как вести себя в случае ДТП?

”Также возникает заметно много ситуаций, когда после заправки заправочный пистолет забывают в баке и уезжают. Самый большой ущерб придорожному сооружению в этом году был нанесен дорожно-транспортным происшествием, в котором транспортное средство врезалось в камеру измерения скорости. Ремонт камеры обошелся в почти 100 000 евро”, — сказал Отсла.

”Несчастные случаи происходят не только на парковках торговых центров, но и на парковках автозаправочных станций, поликлиник, учреждений культуры, спортивных центров и школ. Все больше происшествий случается на парковках многоквартирных домов”, — сказала Мюрк.

Маарика Мюрк, руководитель отдела рассмотрения ущербов Gjensidige, отметила, что по всей Эстонии увеличилось количество несчастных случаев, произошедших как на открытых парковках, так и в парковочных зданиях, независимо от размера парковки.

Действующий с 2016 года стандарт обустройства городских улиц содержит рекомендацию относительно ширины парковочного места при торговом центре: не менее 2,7 метра.

”Так много несчастных случаев на парковке происходит из-за того, что на многих автостоянках парковочные места слишком узкие и не отвечают минимальным требованиям стандарта. Если средняя ширина легкового автомобиля составляет 1,8 метра, а ширина парковочного места — 2,5 метра, то по бокам автомобиля остается всего по 35 сантиметров пространства для маневрирования и открытия двери”, — пояснила Рейметс.

По словам руководителя отдела предотвращения ущербов LKF Юлли Рейметс, этим летом по сравнению с предыдущими годами произошло также больше повреждений придорожных сооружений и столкновений с велосипедистами.

Однако этим летом водители Эстонии побили рекорд: с июня по август в Эстонии произошло 8000 ДТП , общий ущерб составил 15 млн евро. Такого не было уже много лет.

Могут отказать в компенсации

При этом нередки случаи, когда из-за неправильного поведения после ДТП пострадавшему отказывают в компенсации. Например, если аварию должным образом не зафиксировали, то потом страховая фирма может оставить вас без ремонта или компенсации.

Также при возмещении ущерба по обычной дорожной страховке учитывается и роль пострадавшего в нанесенном ему ущербе. Например, на вас наехали сзади, но так как вы торопились на работу, вокруг сигналили недовольные водители других машин или у вас на заднем сиденье рыдал ребенок, то вы быстренько записали контакты другого водителя и разъехались с ним. А потом выясняется, что страховщикам выяснить правду уже не удается. Вы говорите, что на вас наехали сзади, а тот водитель утверждает, что это вы включили

случайно задний ход и покатились прямо на него. В итоге страховая фирма в сложном положении: ваше слово против его слова. И так как сразу ничего не записали, то потом можете остаться без компенсации.

Пошаговая инструкция: как вести себя, если произошло ДТП?

1. Заглушите мотор и включите аварийку. Оцените ситуацию на дороге и при выходе из машины постарайтесь избежать дополнительной опасности

2. Выходя из машины, наденьте светоотражающий жилет. Поставьте на дорогу аварийный треугольник, чтобы предупредить других участников дорожного движения о препятствии и обезопасить движение в месте аварии

3. Если в ДТП пострадал человек, позвоните на номер 112, опишите ситуацию и действуйте согласно указаниям диспетчера

4. Сделайте фото или снимите видео, где будут видны повреждения машин, расположение авто и место происшествия.