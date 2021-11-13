Эксперт: ноябрь — лучшее время для рождественских покупок

За последние несколько лет всё больше людей открывают для себя интернет-магазины, где местные или зарубежные товары можно приобрести лишь несколько раз кликнув мышью. Однако стоит иметь в виду, что в ноябре и декабре люди готовятся к праздникам, поэтому сроки доставки могут быть больше, чем обычно. Поэтому проявите смекалку, и делайте покупки заранее, воспользовавшись преимуществами самых больших ноябрьских акций. Кроме того, стоит проверить, какие скидки и партнёрские предложения предоставляются по Вашей кредитной карточке. Вы можете сделать это в своём интернет-банке.

Самый популярный в мире день для шопинга, "чёрная пятница", в этом году выпадает на 26 ноября. Эта традиция берёт своё начало в США и изобилует невероятными скидками и предложениями в магазинах и в интернете. Чёрная пятница всегда наступает в пятницу после последнего четверга ноября. В это время начинается предпраздничный сезон, и многие покупают подарки к Рождеству. В этот день выгодные предложения можно найти во всех крупных интернет-магазинах (например, Amazon, eBay, ASOS, Aliexpress, Walmart и т. д.). Эстонские интернет-магазины, такие как Elisa, K-rauta, Topshop, About You, Kaup24, Home4you, a1, Zalando, Samsung, Ecco и многие другие, объявили о предложениях "Чёрной пятницы". Путешественникам также следует проверить страницы Finnair Estonia и Booking.com.

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