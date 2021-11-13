Эксперт: ноябрь — лучшее время для рождественских покупок(2)
За последние несколько лет всё больше людей открывают для себя интернет-магазины, где местные или зарубежные товары можно приобрести лишь несколько раз кликнув мышью. Однако стоит иметь в виду, что в ноябре и декабре люди готовятся к праздникам, поэтому сроки доставки могут быть больше, чем обычно. Поэтому проявите смекалку, и делайте покупки заранее, воспользовавшись преимуществами самых больших ноябрьских акций. Кроме того, стоит проверить, какие скидки и партнёрские предложения предоставляются по Вашей кредитной карточке. Вы можете сделать это в своём интернет-банке.
Самый популярный в мире день для шопинга, "чёрная пятница", в этом году выпадает на 26 ноября. Эта традиция берёт своё начало в США и изобилует невероятными скидками и предложениями в магазинах и в интернете. Чёрная пятница всегда наступает в пятницу после последнего четверга ноября. В это время начинается предпраздничный сезон, и многие покупают подарки к Рождеству. В этот день выгодные предложения можно найти во всех крупных интернет-магазинах (например, Amazon, eBay, ASOS, Aliexpress, Walmart и т. д.). Эстонские интернет-магазины, такие как Elisa, K-rauta, Topshop, About You, Kaup24, Home4you, a1, Zalando, Samsung, Ecco и многие другие, объявили о предложениях "Чёрной пятницы". Путешественникам также следует проверить страницы Finnair Estonia и Booking.com.
Благотворительные акции
После того, как необходимые рождественские подарки куплены, 30 ноября наступает время сделать что-то хорошее для других. Именно в это время в Эстонии будет проходить благотворительная акция, начало которой было положено в США в 2012 году в противовес празднику шопинга "Чёрная пятница". В этот день десятки неправительственных организаций по всей Эстонии принимают участие в различных мероприятиях, чтобы собрать пожертвования на решение социальных проблем и призвать людей поддержать важную для них сферу. В 2020 году было собрано более 182 000 евро, чтобы сделать жизнь в Эстонии лучше. Пожертвования, сделанные в среде "Я люблю помогать" именно в период благотворительной акции, оказывают гораздо большее влияние, поскольку к каждому пожертвованию Swedbank добавляет вклад со своей стороны.
Соблюдайте осторожность!
По словам руководителя сферы отдела банковских карточек для частных лиц Swedbank Каари Аасранд, мошенники также пользуются ажиотажем, возникающим во время крупных кампаний скидок на онлайн-покупки. Чтобы быть уверенным в безопасности покупок в интернете, стоит помнить о следующем:
- прежде чем совершить покупку, проверьте информацию о продавце. Не вводите данные своей карточки, пока не проверите информацию о продавце;
- взвесьте, можно ли доверять предложению! Если предложение в несколько раз ниже обычной цены, это, как правило, плохой знак;
- уточните, является торговец частным или юридическим лицом. Для этого проверьте, на какой банковский счёт должны быть перечислены деньги за товар или услугу (частного лица или компании), и проверьте, зарегистрирована ли компания. Если продавец является частным лицом, на товар или услугу не распространяется правовая защита, и права потребителей не действуют. Кроме того, при покупке у частного лица в случае возникновения проблем нет возможности обратиться в Департамент по защите прав потребителей;
- любой заслуживающий доверия электронный магазин должен иметь исчерпывающую информацию о продавце. На сайте должно быть указано название компании, её местонахождение, адрес электронной почты и номер телефона для связи в случае возникновения проблем;
- убедитесь, что Вы поняли, как при необходимости вернуть товар. На сайте интернет-магазина должен быть чётко описан процесс покупки: каковы обязательства и ответственность покупателя и продавца, условия продажи и оплаты, сроки и варианты доставки. Также должны быть указаны условия и сроки возврата товара. С информацией об эстонских предприятиях электронной розничной торговли можно ознакомиться на сайте Департамента защиты прав потребителей;
- отдавайте предпочтение продавцам, присоединившимся к программе безопасных покупок в интернете. Решения для безопасных онлайн-покупок обеспечивают двойную защиту при совершении покупок в интернете. Логотипы MasterCard SecureCode и Verified by Visa можно найти на страницах интернет-магазинов продавцов, присоединившихся к программе.
- Если транзакция не удалась или продавец не соблюдает условия, обговорённые во время транзакции, Вы можете оспорить транзакцию, обратившись в свой банк.