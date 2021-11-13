Конфликт Министерства образования и Таллинна продолжается. Министр: суд подтвердил наши слова о контактном обучении

Административный суд подтвердил то, что всегда подчеркивало Министерство образования и науки: контактное обучение является основным и фундаментальным способом обучения в контексте регулирования базового образования, а дистанционное обучение может привести к отставанию учащихся и может нанести вред психическому здоровью. Я благодарна семьям, которые во имя хорошего образования для своих детей оспорили решение о переводе их на дистанционное обучение. Механизм, примененный административным судом, подтверждает, что решение о дистанционном обучении в школе для предотвращения распространения вируса должно быть обоснованным и взвешенным решением, принятым по согласованию с Департаментом здоровья. Судебный процесс продолжается, но предварительная юридическая оценка подтверждает, что мы были на правильном пути.

По предложению Департамента здоровья ряд школ по всей Эстонии временно прекратили работу, что вполне оправдано, учитывая широкое распространение вируса и низкий уровень охвата вакцинацией. С прошлой недели мы также поддерживаем безопасное контактное обучение, проводя экспресс-тестирование учеников и школьного персонала. Я рада, что экспресс-тестирование было хорошо воспринято школами и что оно помогает нам сделать так, чтобы школы работали безопаснее, а дети в классах общались с учителем лицом к лицу. По предварительным данным, экспресс-тесты выявили почти 1700 положительных результатов в школах за две учебные недели, что показывает, что благодаря тестированию мы предотвратили большое количество потенциальных очагов заражения.

Тот факт, что многие учителя уже получили дополнительную дозу вакцины, также дает большее чувство уверенности. С вакциной AstraZeneca, которой в основном вакцинированы учителя, это можно сделать уже через пять месяцев. Охват вакцинацией среди молодежи также увеличился: более 64% подростков 16-17 лет уже получили как минимум одну дозу вакцины, а среди подростков 12-15 лет — почти 50%. В Европе мы поднялись с 15-го на 13-е место по охвату вакцинацией среди молодых людей. Если семьи школьников будут вакцинированы, а школы будут принимать все меры безопасности, мы сможем продолжать предоставлять лучшее в мире образование для наших детей и молодежи, даже в условиях распространения вируса.