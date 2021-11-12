Новости Эстонии
12.11.2021, 19:49

Суд запретил дистанционное обучение без предварительного согласия Департамента здоровья

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Kose gümnaasiumi algkoolimaja
Kose gümnaasiumi algkoolimaja
Foto: Andres Putting
В большинстве общеобразовательных школ Таллинна в этом году с 4 по 8 классы в период с 1 по 11 мая и с 8 по 12 ноября было дистанционное обучение в связи с ограничениями из-за распространения коронавируса.

Таллиннский административный суд применил первичную правовую защиту по трем судебным делам, запретив в дальнейшем дистанционное обучение без предварительного согласия Департамента здоровья. Первичная правовая защита предоставлена до 23 декабря, передает RusERR.

В большинстве общеобразовательных школ Таллинна обучение детей 4-8 классов с 1 ноября на две недели было переведено на дистанционное для ограничения распространения коронавирусной инфекции.

Административный суд отметил, что контактное обучение является первоочередным и основным способом обучения, учитывая регуляцию основного образования. Выбор метода обучения, отличного от контактного, должен обеспечивать такое же качество. В ходе дистанционного обучения могут возникнуть пробелы в знаниях, также оно может нанести ущерб психическому здоровью, поскольку у учеников нет такой же социализации, как при контактном обучении. При переходе на дистанционное обучение надо учитывать функционирование школы в целом, поскольку у школы с точки зрения учеников есть и другие цели и задачи помимо обучения.

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