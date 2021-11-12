Суд запретил дистанционное обучение без предварительного согласия Департамента здоровья

Административный суд отметил, что контактное обучение является первоочередным и основным способом обучения, учитывая регуляцию основного образования. Выбор метода обучения, отличного от контактного, должен обеспечивать такое же качество. В ходе дистанционного обучения могут возникнуть пробелы в знаниях, также оно может нанести ущерб психическому здоровью, поскольку у учеников нет такой же социализации, как при контактном обучении. При переходе на дистанционное обучение надо учитывать функционирование школы в целом, поскольку у школы с точки зрения учеников есть и другие цели и задачи помимо обучения.