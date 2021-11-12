Ратас: неприемлемо, что третьи государства используют мигрантов в своих политических целях

Говоря о вызванном Беларусью гибридном кризисе, стороны пришли к выводу, что в данной ситуации необходимо срочно найти действующее решение на уровне Европейского союза. ”Неприемлемо, что третьи государства используют мигрантов в своих политических целях, как это происходит сейчас в Беларуси, — сказал Ратас. — Ситуация на внешней границе Европейского союза — в Польше, Литве и Латвии — это не просто миграционный кризис, но и проблема в сфере безопасности и гибридная атака на весь Европейский союз”.

Стороны также подчеркнули хорошие отношения между двумя государствами. ”У Эстонии и Венгрии тесные культурные связи. Важное место здесь занимает финно-угорская тема”, — сказал Ратас. Также государства успешно сотрудничают в сфере обороны. Однако двусторонние экономические отношения могли бы быть более тесными. Ратас выразил признательность Венгрии за вклад в безопасность Балтийских государств и поблагодарил за участие в миссии НАТО по охране воздушного пространства Балтийских стран.

Затем спикер Рийгикогу посетил президента Венгрии Яноша Адера. Участники встречи обсудили результаты конференции в Глазго по изменению климата и цели Эстонии в финансировании программы ЕС по восстановлению экономики.

Во время первого дня визита спикер Рийгикогу встретился с министром юстиции Юдит Варгой. Участники встречи обсудили темы цифровизации и кибербезопасности. Также стороны обменялись опытом в вопросах вакцинации и вызванного коронавирусом кризиса. Помимо этого, они обсудили работу Конференции о будущем Европы и возможные результаты. Стороны выразили обеспокоенность происходящим на границах ЕС в Польше и Литве.

Вчера на встрече с председателем венгерской парламентской группы дружбы с Эстонией Аттилой Тильки стороны обсудили вопросы сотрудничества между депутатскими группами. На встрече с почетным консулом Андрашем Берецки, руководителем финно-угорской кафедры университета им. Лоранда Этвёша в Будапеште, стороны обсудили вопросы, связанные с преподаванием эстонского языка и культуры.

Во встречах также принял участие председатель депутатской группы по парламентским связям с Венгрией Анти Пооламетс. В этому году запланирован визит в Венгрию депутатской группы по парламентским связям.