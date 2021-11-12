Исследование: большинство людей готовы обновить свои данные в регистрах, но мало кто это сделал

Перепись населения, проводимая каждые десять лет, в этот раз по большей части будет проведена при помощи сбора данных из регистров, поэтому первым шагом проведения переписи станет именно приведение в порядок данных регистров. По данным свежего исследования, 86 процентов жителей Эстонии готовы обновить свои данные, но при этом в течение последнего года в Регистр строений заглянули 15 процентов жителей, а в Регистр народонаселения — 17 процентов.

По словам руководителя проекта переписи населения и жилого фонда Департамента статистики Лийны Осила, более половины жителей в курсе, что их приглашают привести в порядок свои данные в регистрах. ”Львиная доля данных переписи населения будет собрана из различных регистров, поэтому, чтобы получить надежные и точные результаты, мы очень ждем, что все жители в ближайшие месяцы найдут пару минут и проверят свои данные, — сказала Осила. — Согласно исследованию, большинство населения проинформировано и готово обновить данные, однако в реальности это сделала лишь небольшая часть населения”.

Согласно исследованию, 53 процента жителей Эстонии в курсе рекомендации обновить данные в Регистре народонаселения. Информированность выше в более молодой возрастной группе и среди эстоноязычного населения. ”Мы стараемся помогать людям при обновлении данных различными советами, но хотим подчеркнуть, что даже те люди, у кого нет навыков пользования интернетом, цифровыми документами и регистрами, могут проверить свои данные в местном самоуправлении”, — отметила руководитель проекта переписи населения, добавив, что дети и внуки также могут помочь своим родителям, бабушкам и дедушкам.

Согласно исследованию, чаще всего Регистр народонаселения посещают с целью изменить данные места жительства. В регистре также можно уточнить уровень образования, данные о членах семьи, национальность и контактные данные. Проще всего это сделать, авторизовавшись при помощи ID-карты, мобильного ID или Smart-ID на сайте www.rahvastikuregister.ee.