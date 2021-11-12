5 причин, почему Lidl — это лучшее место работы

• Достойная заработная плата. В Lidl все, кто работают на полную ставку, получают зарплату больше 1000 евро. Полную зарплату мы платим начиная с первого рабочего дня, т. е. даже в тот период, когда вы еще только учитесь работать у нас. Кроме того, мы гарантируем вам ежегодный рост заработной платы! Подробнее о наших принципах начисления заработной платы можно прочитать здесь.

• Вы сами решаете, сколько будете работать. У нас можно работать с полной нагрузкой или выбрать частичную занятость, т. е. 30- или 20-часовую рабочую неделю. В магазинах Lidl предусмотрены 8-часовые рабочие смены, это значит, что у вас будет оставаться достаточно времени на семью, хобби или учебу.

• Lidl заботится о вашем здоровье. С первого рабочего дня мы предлагаем вам кроме страхования в Больничной кассе дополнительную медицинскую страховку, которая включает, например, лечение зубов, прием у врачей-специалистов и физиотерапию.

• У нас самая современная рабочая среда и рабочие инструменты. Все наши магазины откроются в новых зданиях, и оснащение в них будет новым! Мы предоставим вам все необходимое для работы — от джинсов, которые являются частью форменной рабочей одежды, до техники, по которой вы в течение рабочей смены будете поддерживать связь с коллегами.

• Работа в магазинах Lidl очень разнообразна. Все члены команды в магазинах Lidl по очереди исполняют все необходимые обязанности. Это делает работу более интересной, а также позволяет большему научиться и быстро двигаться по карьерной лестнице.

Lidl — самая крупная в Европе розничная торговая сеть, международная команда которой насчитывает более 341 000 человек. Именно вы можете стать одним из тех, кто первым откроет двери Lidl в Эстонии. Читайте подробнее о работе в Lidl на нашем сайте pood.lidl.ee и присоединяйтесь к нашей команде в Таллинне, Тарту, Пярну или Нарве!

Присоединяйтесь к нам прямо сейчас, потому что вместе с нами вы сможете творить историю, участвуя в открытии торговой сети Lidl в Эстонии!