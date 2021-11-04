В Lidl каждый получает зарплату более 1000 евро

Наше предприятие гарантирует мотивирующую и справедливую оплату труда. В нашей торговой сети зарплата работников выше, чем обычно у работников магазинов, — зарплата работника Lidl в случае полной занятости составляет более 1000 евро в месяц, что на 25 процентов больше, чем в среднем по сектору. Заработная плата несколько отличается в разных городах — в Таллинне почасовая ставка составляет 6,40 евро, в других городах — 6,10 евро. Гарантированное ежегодное повышение заработной платы дает вам как работнику магазина дополнительную уверенность.

Мы платим за каждую отработанную минуту

В наших магазинах 8-часовые рабочие смены, но в торговле неизбежно случаются непредвиденные ситуации, когда работать приходится сверхурочно. Не беспокойтесь, вам заплатят за каждую минуту. Мы используем в магазинах новую удобную систему учета рабочего времени. Работник сам регистрирует в системе время начала работы, обеденный перерыв и время окончания работы. Ему не надо запоминать, сколько минут он работал дополнительно, потому что это очень точная и надежная система. Работник может быть уверен, что его труд и дополнительный вклад не останутся незамеченными и всегда будут справедливо оплачены. Разумная продолжительность рабочего дня и достойная заработная плата позволят вам проводить больше времени с семьей и уделять время своим хобби.

Подайте заявление на работу в нашем магазине в Таллинне, Тарту, Пярну или Нарве! Мы гарантируем вам хорошую зарплату, современные условия труда и различные дополнительные преимущества. Дружелюбные коллеги и хорошо обученные менеджеры, разумеется, уже включены в пакет 😊. И главное — скучно в Lidl точно не будет. С нами вы будете творить историю — откроете новую торговую сеть в Эстонии!

Читайте подробнее о работе в Lidl на нашем сайте pood.lidl.ee.